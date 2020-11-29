Corona virüsü salgınında son durum: Brezilya ve Türkiye’deki rekorlar gündemde

Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan ve bütün dünyayı evlere kapatan corona virüsü hasta etmeye ve can almaya devam ediyor…





Özellikle Brezilya, Meksika, Yunanistan, Çin ve Türkiye’deki vaka ve ölüm artışları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.





BREZİLYA’DA 587 ÖLÜM





Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan Brezilya’da son 24 saat içerisinde 51.922 insanda corona virüsü tespit edildi. Brezilya Sağlık Bakanlığını 587 insanın da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Brezilya’da toplam enfeksiyon sayısı 6.290.272 olarak belirlenirken, salgının başladığı günden beri ise 172.561 insanın yaşamını yitirdiği duyuruldu.





YUNANİSTAN’DA ÖLÜM REKORU





Yaz ve turizm döneminin sona ermesiyle birlikte vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçtiği komşumuz Yunanistan’da da son 24 saatte bir rekor yaşandı… Yunanistan’da son 24 saat içerisinde 121 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer bu sayının bir rekor olduğunu belirtti.





Yunan yetkililer özellikle ülkenin kuzeyindeki hastanelerde yoğun bakım ünitelerinin Covid-19 hastalarıyla dolduğunu ve sağlık sisteminin büyük bir baskı altında olduğunu duyurdu. İlk vakanın Şubat ayında görüldüğü Yunanistan’da dün 1747 insanda Covid-19 tespit edildi. Ülke genelindeki toplam vaka sayısı da 103.034’e yükseldi.





Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 7 Aralık’a kadar ülke genelinde sokağa çıkma yasaklarının olduğunu belirterek, “Noel’den önce biraz daha sabır ve efor istiyorum” dedi.





TÜRKİYE’DE REKOR 6’NCI GÜNÜNDE





Türkiye’de de vaka ve ölüm sayısındaki artış uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor… Dün gece Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka ve ölüm sayılarında artışa dikkat çeken uluslararası basın, “Türkiye’de Covid-19’a bağlı ölümlerde rekor 6’ncı gününde de sürüyor” yorumunu yaptı. Yapılan açıklamada son 24 saatte 182 insanın yaşamını yitirdiği belirtilirken corona virüsü vaka sayısı da 30.103 olarak açıklandı. Bu sayı da ülke tarihindeki en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.





İNGİLTERE’DE ÖLÜM SAYISI DÜŞTÜ





Birleşik Krallık’ta da 479 insan corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi. Bu sayı önceki gün açıklanan 521 ölümden daha düşük olsa da dünya standartlarına göre yüksek olarak lanse edildi. Öte yandan İngiltere’nin başkenti Londra’da önceki gün sokağa çıkma yasaklarını protesto eden gruba polis müdahale etti. Yaklaşık 155 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.





ÇİN’DE 11 VAKA





Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan ve çok sıkı önlemlerin alındığı Çin’de bugün 11 corona virüsü vakası tespit edildi. Bu sayı önceki gün açıklanan 6 vakadan sonra bir artış olarak değerlendirildi.









Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saat içerisinde hiç ölüm yaşanmadığını belirterek, bu vakaların hepsinin ülke dışından geldiğini açıkladı. Öte yandan Çin yönetimi semptom göstermeyen 10 vaka daha açıkladı. Önceki gün ülkede 4 asemptomatik vaka tespit edilmişti.





Çin’de bugüne kadar toplam 86.512 vaka açıklanırken ülkede 4.634 insan da yaşamını yitirdi.





MEKSİKA 10.000 VAKAYI GEÇTİ





Corona virüsü salgınının artış gösterdiği ülkelerin başında gelen Meksika’da da vaka sayısı artıyor… Meksika’da son 24 saat içerisinde 10.008 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu artış ile birlikte ülkede toplam vaka sayısı 1.100.683’e çıktı.





Ülkede son 24 saatte corona virüsüne bağlı sebeplerle 586 insanın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ülke genelinde corona virüsüne bağlı sebeplerle ölenlerin sayısı 105.459 olarak açıklandı.