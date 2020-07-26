Covid-19’u tespit edebilen mini cihaz geliştirildi

MedicalXpress sitesinin yayınladığı habere göre George Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, hastalarda Covid-19'u ya da antikor izlerini anlık olarak tespit edilmesini sağlayan bir mini aygıt geliştirdi.





Habere göre araştırmacıların geliştirdiği aygıt, son derece ince iletkenlerden oluşuyor ve üzeri altın tabaka ile kaplı. Aygıt gaz halindeki maddelere tepki verebiliyor ve yaydığı ışığın rengini değiştirebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka, detektörün tepkisini analiz ediyor ve hastanın kanında tam olarak hangi maddenin olduğunu belirliyor.



