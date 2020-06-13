Covid-19'a karşı antibiyotik kullanımı başka ölümlere davetiye çıkartıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüse karşı savaşta antibiyotik kullanımının artmasının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, bu uygulamanın virüsün bakteri direncini güçlendirdiği ve ileride daha fazla ölüme yol açabileceği hususunda uyardı.







Antibiyotikler ne kadar sık kullanılırsa, etkinliklerini o kadar çok kaybedeceği bilinen bir gerçek . Çünkü antibiyotiklerin etkili olduğu bakteriler direnç kazanıyorlar . Uzun vadede, tıp uzmanları artık olası enfeksiyonları tedavi edemediği için küçük yaralar veya ameliyatlar bile hayati tehlike oluşturabilir. Korona krizinin bu sorunu daha da kötüleştireceğinden korkuluyor









Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 pandemisinin antibiyotik kullanımının artmasına neden olduğunu açıkladı . Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus "Bu, bakterileri daha dirençli hale getirecek - ve salgın sırasında ve sonrasında hastalık ve ölüm artacak."dedi





Antibiyotikler genellikle önlem olarak kullanılır





Aslında Covid-19'a karşı antibiyotikler etkli değil . Ancak , dünyanın bir çok yerinde doktorlar bu ilaçları hastaneye yatırılan hastalaragenellikle önlem olarak verdi. Çoğu Covid-19 yanında başka bakteriyel enfeksiyonların gelişmesini önemek için kullandığı bu ilaçlar farklı sıkıntılara da yol açacak gibi gözüküyor





Almanya Köln Üniversitesi Hastanesi enfeksiyon araştırmacısı Jörg Janne Vehreschild, "Bunu maodası geçmiş bir düşünce olarak gördüğünü söyleyerek 'Güvenli olsun diye ilaçlara antibiyotik ekliyoruz," dedi. Bazı doktorların antibiyotikleri sıklıkla zararsız bir katkı maddesi olarak gördüğünü eleştiren Vehreschild. Özellikle karmaşık olmayan Covid 19 vakalarından kullanılmamalı dedi





Vehreschild, üniversite kliniğinden meslektaşları ile birlikte yaklaşık 130 hastane ve pratisyen hekimden topladığı verileri değerlendirdiğinde Covid-19 hastalarını hastaların yaklaşık dörtte birigereksiz olarak antibiyotik almış





DSÖ antibiyotiklere karşı uyarıyor





DSÖde benzer sonuçlara ulaştı Dünyadaki birçok doktor sıklıkla gereksiz yere antibiyotik veriyor. Bu, son haftalarda dünya çapında ortaya çıkan bazı çalışmalarla ortaya çıktı . Buna göre, Covid 19 hastalarının yüzde onundan daha azı görünüşte bakteriyel süperenfeksiyondan muzdariptir, ancak önemli ölçüde daha fazla antibiyotik verilir.





Köln Üniversite Hastanesi'nden Profesör Vehreschild, şu anda normalden çok önemli kaynakların kullanılmasından korkuyor - ancak aksi takdirde antibiyotik içeren korona krizi nedeniyle birçok tedavi ve operasyon başarısız oldu. Vehreschild, "Corona dünya çapında bir sorun olmaya devam ederse ve hastaneye yatırılan insanlar büyük miktarlarda antibiyotik almaya devam ederse, bunun direnç istatistikleri üzerinde bir etkisi olacaktır" diyor.