Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, savaştaki Suriye’den yeniden hububat almaya başladı /13 Haziran 2020 09:35

Türkiye, savaştaki Suriye’den yeniden hububat almaya başladı

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Suriye’nin Tel Abyad bölgesindeki hububatların Şanlıurfa’ya taşınması işleri yeniden başladı. Suriye-Türkiye arasında hububat taşıyan TIR’lar, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı düzenlediği, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Tel Abyad kentinden alınan hububat, kamyonlarla Akçakale Gümrük Kapısından çıkış yaparak Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait depolara boşaltılıyor.

SALGIN NEDENİYLE ARA VERİLMİŞTİ
Yaklaşık 2 aydır Suriye’nin Telabayad ilçesinden Türkiye tarafına arpa getirdiklerini dile getiren kamyon sürücüsü Salih Gündoğu, “Biz iki aydır Tel Abyad’dan arpa çekiyoruz. Suriye’den alıp Şanlıurfa’da yükümüzü boşaltıyoruz. Koronavirüs nedeniyle kısa bir süre ara vermiştik ama şimdi nakliyeye tekrar başladık. Sağ olsun devletimiz giriş ve çıkışlarda önlem alıyor. Önlem alındığı için virüs yönünden sıkıntı yok” dedi.
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