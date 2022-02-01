Covid salgını aşılama oranını düşürdü, çocuklarda kızamık vakaları artabilir

İngiltere'de veriler, okula başlama çağındaki her 10 çocuktan birinin aşılarını yaptırmadığı için kızamık riski altında olduğunu gösteriyor.

Beş yaşındaki çocukları kızamık, kabakulak ve kızamıkçıktan korumaya yardımcı olan iki doz kızamık-kabakulak-kızamıkçık (KKK) aşısının yapılma oranı yüzde 85,5.

Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi ve kızamığın yeniden canlanmasını durdurmak için önerilen yüzde 95 hedefinin oldukça altında.

Kızamık, Covid'den çok daha bulaşıcı ve ciddi hastalıklara neden olabiliyor.

Kızamık, vücutta belirgin bir kızarıklığın yanı sıra zatürre ve beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve bazen ölümcül olabilir.



Aşılama yoluyla bu risklerin hemen hemen tümü ortadan kalkabilir.





İki doz KKK aşısı, kızamık ve kızamıkçığa karşı %99, kabakulakğa karşı yaklaşık %88 koruma sağlıyor.





Nüfusun büyük bir kısmı aşı ile korunduğunda, hastalığın bulaşması zorlaşıyor.





Covid salgını sürecinde aşı oranı düştü

Ancak Covid salgınının başlangıcından bu yana, bu aşıları zamanında olan çocuk sayısında endişe verici bir düşüş oldu.





Aşının iki yaşındaki çocuklarda ilk dozunun kapsamı şimdi yüzde 90'ın altına düştü. Bu, beş yaşın altındaki her 10 çocuktan birinin kızamıktan tam olarak korunmadığı ve ona yakalanma riski altında olduğu anlamına geliyor.





İngiltere'deki tüm beş yaşındaki çocukların yüzde 93,7'si bir doz ve yüzde 85,5'i önerilen iki dozu almış bulunuyor.



