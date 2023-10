CPJ: 7 Ekim’den bu yana Gazze, İsrail'de 29 gazeteci öldürüldü

İsrail

İsrail gazetesi Ynet için çalışan 45 yaşındaki fotoğrafçı Roee Idan, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısında eşi ve kızıyla birlikte öldürüldü. İsrail basınına konuşan iş arkadaşlarından biri “Sahada olmayı seven muhabirlerdendi. Bugüne kadar pek çok insana temas etmişti” dedi.

Issam Abdallah





Hamas’la ilişkili Al Aksa Radyosu için çalışan gazeteci Doaa Sharaf 26 Ekim’de İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında, Gazze kentindeki evinde oğluyla birlikte öldürüldü.Arkadaşlarından biri onu “En tatlı gülümsemeye sahip kişiydi” diye andı.31 yaşındaki serbest gazeteci Salma Mkhaimer 25 Ekim’de, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine İsrail’in düzenlediği bir hava saldırısında çocuğu, babası, annesi ve birkaç aile üyesiyle birlikte öldürüldü. Ürdün’de yaşayan Salma, 7 Ekim’den önce ailesine sürpriz bir ziyaret yapmak için Gazze’ye gitmişti.Al-Resalah haber sitesi için çalışan 27 yaşındaki gazeteci Muhammad Imad Lobbad, 23 Ekim'de İsrail'in Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan mahallesine düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.31 yaşındaki Rushdi Siraj, Filistinli medya şirketi Ain Media’nın kurucularındandı. 23 Ekim’de İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Arkasında eşi ve bir yaşındaki kızı kaldı. İş arkadaşları onu “Müthiş bir insanı kaybettik ama Rushdi bize şartlar ne olursa olsun devam etmeyi öğretmişti” sözleriyle andı.Al-Shabab (Gençlik) Radyosu’nda çalışan gazeteci Mohammed Ali, 20 Ekim’de İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü. Meslektaşlarından biri, Facebook’ta onun için “Mohammed hiç kimseyle anlaşmazlık yaşamazdı, herkes tarafından sevilen ideal bir iş arkadaşıydı” mesajını paylaştı.Khalil Abu Atherah, Hamas’la ilişkili Al Aksa TV’nin kameramanlarındandı. 19 Ekim’de, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında kardeşiyle birlikte öldürüldü. Facebook’ta fotoğrafını paylaşan bir arkadaşı “Elveda Halil… Arkadaşlarından hangi birinin yasını tutacağımızı bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.Hamas’la ilişkili Al Aksa TV’nin direktörü olan gazeteci 55 yaşındaki Sameeh al-Nadi, İsrail’in 18 Ekim’de düzenlediği bir hava saldırısında öldürüldü. Yeğeni “Sevgili amcam, keşke sesini tekrar duyabilsem, seni o kadar çok özlüyorum ki…” dedi.Yerel Palestine Today medya kanalının finans yöneticisi olan gazeteci Muhammad Baalousha, İsrail’in 17 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü.Palestine Chronicle gazetesinin yazarlarından ve We Are Not Numbers (Bizler Birer Sayı Değiliz) adlı gençlik projesinin parçası olan Youssef Dawwas, İsrail’in 14 Ekim’de Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasındaki aile evine düzenlediği baskında öldürüldü. Arkadaşlarından biri, sosyal medya hesabında “20’lerinde, sevilen, genç bir adamdı. Herkes onun parlak bir geleceği olduğunu düşünüyordu. Yurt dışında yüksek lisans yaptıktan sonra ülkesine dönmek istiyordu” mesajını paylaştı.Serbest gazeteci Salam Mima’nın cesedi 13 Ekim’de, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaleyi Mülteci Kampı’nda bulunan evinin İsrail ordusu tarafından vurulduktan üç gün sonra bulundu. Saldırıda tüm ailesi öldürüldü. Filistin Medya Birliği’nde Kadın Gazeteciler Komitesi Başkanı’ydı. Facebook’ta, üç çocuğunun fotoğrafını paylaşırken “Onlar hayatımın neşesi, huzuru, evi ve sığınağı. Allahım, her yeri gören gözlerinle onları benim için koru” diye yazmıştı.İsrail kamu yayıncısı Kan için çalışan 22 yaşındaki haber editörü Ayelet Arnin, Gazze sınırı yakınlarında düzenlenen Supernova müzik festivalinde 7 Ekim’de Hamas saldırısında öldürüldü.İbranice yayımlanan Ma’ariv gazetesinin kültür-sanat kısmı olan TMI’ın editörlerinden 25 yaşındaki Shai Regev de Supernova festivalinde Hamas tarafından öldürüldü. İsrail basınına göre son haberi, Hamas saldırısından üç gün önce İsrail’de sahneye çıkan Bruno Mars hakkındaydı.İbranice yayımlanan İsrael Hayom gazetesinin 54 yaşındaki fotoğrafçısı Yaniv Zohar, 7 Ekim’de Hamas tarafından İsrail’in güneyinde eşi ve iki kızıyla birlikte öldürüldü. Bir meslektaşı onu “Büyük bir kalbi olan müthiş bir insandı” diye andı.Reuters için çalışan Beyrut merkezli video gazeteci Issam Abdallah, İsrail yönünden yapılan atışlar sonucu Lübnan’ın güneyinde öldürüldü. İsrail sınırındaki Alma al-Shaab’da gerçekleşen olayda altı kişi de yaralandı. Bölgede Lübnanlı Hizbullah örgütüyle İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyordu. İsrail ordusu olayın incelendiğini açıkladı.CPJ bazı gazetecilerin de kaybolduğunu veya yaralandığını aktardı. Komite, gazetecilerin “önemli bir iş yapan siviller” kategorisinde bulunduğunu ve çatışmaların taraflarınca hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.CPJ Kuzey Afrika ve Orta Doğu Koordinatörü Sherif Mansour “Bölgedeki gazeteciler bu elim çatışmayı aktarabilmek için büyük fedakarlıklarda bulunuyor” dedi ve ekledi:“Özellikle de Gazze’deki gazeteciler eşi benzeri olmayan bir bedel ödedi ve ödemeye de devam ediyor. Her geçen gün daha hızlı artan tehditlerle karşı karşıyalar.“Pek çoğu iş arkadaşlarını, ailelerini ve ofislerini kaybetti. Güvenli bir sığınağın olmadığı ortamda hayatta kalmak için evlerini terk etmek zorunda kaldılar.”