Samanyolu Haber /Gündem / Cumartesi Anneleri yargılanıyor /24 Kasım 2021 11:52

Cumartesi Anneleri yargılanıyor

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması Çağlayan’da görülüyor.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'den Murat Fıstık'ın haberine göre, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eyleminde gözaltına alınan 46 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’da görülüyor. Kayıp yakınları, duruşma öncesi bir açıklama yaptı.

Açıklamayı okuyan Maside Ocak, “Bugün, bir dava da yüz dava da açsanız, biz kendi davamızdan dönmeyeceğiz” dediği konuşmasında şunları söyledi: Bugün biz yargılanıyoruz. Biz, gözaltında kaybedilen sevdiklerimizi aramaktan vazgeçmeyen aileler yargılanıyoruz. Bize yaşatılan zulme, adaletsizliğe itiraz eden destekçilerimiz yargılanıyor. Neden biz yargılanıyoruz? Hak ve özgürlükleri askıya alınmış milyonlarca insan bizim gibi hakları için mücadele etmesin diye. Mahkum edildikleri adaletsizliğe, hukuksuzluğa isyan etmesinler, bunu göze alamasınlar diye biz yargılanıyoruz. “Ama bakın yine buradayız. Yine sokaktayız, yine haykırıyoruz.”

“Kayıplarımızı aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Ocak, “Evlatlarımızı bizden koparanlar adil bir yargı önüne çıkana kadar susmayacağız. Adalet bizim için haysiyet ve insanlık meselesidir. Kayıp yakınlarının maruz kaldığı adaletsizlik son bulana kadar susmayacağız. Galatasaray Meydanı’ndan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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