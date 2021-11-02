Cumhur İttifakı çatırdıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı’nın içinde olduklarını ancak hükûmetin üyesi olmadıklarını belirterek, “Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok” açıklamasını yaptı. Destici'nin bu sözleri ittifaktan ayrılma sinyali olarak yorumlandı.



Kocaeli gazetesinden Serhat Güneş’in haberine göre milletvekili seçiminde yüzde 10 barajının kalkmasını istediğini yineleyen Destici, “Bunu bizden başka dile getiren siyasi parti olmadı. Biz yerel seçimlerdeki barajın da kaldırılmasını istiyoruz. Yerelde daha sert bir baraj var.Daha demokratik daha müreffeh bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu Türkiye’ye erişmek için kurulduğumuz günden bu yana uğraş veriyoruz. Cumhur İttifakı içindeyiz. Buna hassas yaklaşıyoruz. Doğru kimden gelirse bunu destekliyoruz. Önceliğimiz devletin varlığı ülkenin bütünlüğü milletin istikbali ve istiklalidir” şeklinde konuştu.



İktidarın yanlışlarının ittifak ortağı diye kendilerine de yüklendiğini belirten Destici, “Bazen genel yakıştırmalar da yapılıyor. Bir ittifak içindeyseniz bütün günahı sevabı herkese yükleniyor. Öyle bir şey yok. Biz Cumhur İttifakı’nın üyesiyiz ama hükûmetin üyesi değiliz. Hiçbir vatandaşımızın bize böyle yaklaşmasını istemeyiz.



Bunu hak etmiyoruz. Hükûmetin bütün doğru işlerini destekliyoruz ama eksik, noksan işlerini düzeltmek için de mücadele ediyoruz, hatırlatma yapıyoruz, öneri veriyoruz. Bununda burada karşılığını alıyoruz. Yanlış giden bir şeyi söylüyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Düzeliyor mu evet. Her şey mi hallediliyor hayır. Ama elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Çünkü devlet bizim, ülke bizim millet bizim. Biz millete hizmet için siyaset yapıyoruz. Milletine hizmet eden Allah’ın da rızasını kazanır” dedi.