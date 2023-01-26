Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha! /26 Ocak 2023 17:49

Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!

ALF Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,1'de kalırken; Millet İttifakı yüzde 50'ye yaklaştı.

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ALF Araştırma, Ocak 2023 Siyasi Eğilim Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. 18 - 24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada 2000 kişi ile Yüz Yüze anket yöntemiyle görüşmeler yapıldı. 

"Bu pazar milletvekili seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AKP ile CHP arasındaki fark 4.9 puan oldu. 

Partilerin oy oranları şöyle: 

AKP: Yüzde 31.0

CHP: Yüzde 26,1

İYİ Parti: Yüzde 15,8

HDP: Yüzde 8,6

MHP: Yüzde 6,1

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi: Yüzde 2,4

TDP: Yüzde 2,2

Zafer Partisi: Yüzde 1,8

Memleket Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 1,9


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