Samanyolu Haber /Gündem / Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkes sonrası Ermenistan'da protestolar /21 Eylül 2023 11:06

Dağlık Karabağ'da ilan edilen ateşkes sonrası Ermenistan'da protestolar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Dağlık Karabağ'da ateşkes ilan edilmesi ve Azerbaycan'ın bölgede egemenliğini yeniden sağladığını açıklaması sonrası hükümeti protesto eden göstericiler polisle çatıştı. Göstericiler, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi.

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Binlerce gösterici ayrıca hükümeti Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilere yeterince yardım etmemekle suçladı, Azerbaycan'a çok fazla taviz verildiğini savundu.

Protestolarda bir hükümet binası taşlanırken, polis göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kalabalığa hitap eden muhalif siyasetçi Avetik Çalabyan, "Yetkililerimiz Artsakh'tan vazgeçti" dedi. Artsakh, Dağlık Karabağ'ın Ermenice adı.

Çalabyan konuşmasında, "Düşman kapımızın eşiğinde. Ulusal politikayı değiştirmek için yetkilileri değiştirmeliyiz" derken, bir diğer milletvekili Paşinyan'la ilgili olarak Parlamento'da azil sürecinin başlatılması çağrısı yaptı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diğer protestocu Sargis Hayats ise "Paşinyan gitmeli. Vatanımızı, insanlarımızı kaybediyoruz" dedi.

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor, Ermenilerin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bölgede ilan ettikleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni hiçbir ülke tanımamıştı.

Azerbaycan’dan dün yapılana açıklamada, Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçlerinin ateşkesi kabul etmesinin ardından saldırılarını durdurduğunu ve bölgenin Bakü'nün kontrolüne geçeceğini kaydetti.

Uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ bölgesinde yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor, Ermenilerin Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bölgede ilan ettikleri Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni hiçbir ülke tanımamıştı.

Azerbaycan önceki gün Dağlık Karabağ'da "terörle mücadele" operasyonu başlattığını duyurmuş, bölgedeki Ermeni güçlere teslim olmaları ve "yasa dışı rejime" son vermeleri çağrısı yapmıştı. Rusya'nın girişimleri sonrası ise dün ateşkes ilan edilmişti.
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