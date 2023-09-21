Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesinde /21 Eylül 2023 10:54

TÜİK açıkladı: Tüketici güven endeksi yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, eylül ayında yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 oldu. Endeks yükselmesine rağmen yılın en düşük seviyesinde kaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustos ayında 68,0 iken eylül ayında yüzde 5.1 oranında artarak 71,5 oldu.

Endeks yükselmesine rağmen yılın en düşük seviyesinde kaldı. Ağustos ayında endeks 68 değerini almıştı.

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.






Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
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