AKP’Lİ TURAN ŞİKAYETÇİ OLDU: 'DANGALAK' DEDİ





'SÖYLEMİŞ OLDUĞUM SÖZ HAKARETSE TURAN DA HAKARET ETTİ'





MAHKEMEDEN CEZA: 'ALENEN HAKARET'





'BAŞKA BİR DAVADA BERAAT VERMİŞTİ'





AVUKAT KARA AİHM'İN SARKOZY KARARINA DİKKAT ÇEKTİ





İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP Grup Başkanvekili iken "1915 Çanakkale Köprüsü" tartışmalarına ilişkin muhalefeti hedef alarak "2023, Çanakkale’de dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp, oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" ifadelerini kullandı.Turan'ın "dangalak" söylemi tepkilere neden olurken, kendisine sosyal medya üzerinden cevap veren Hüseyin Savaş, "Asıl dangalak sizsiniz" ifadelerini kullandı. Bu ifadelere ilişkin Bülent Turan'ın şikayeti üzerine ise Savaş hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre; Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, AKP’li Turan'ın, Savaş hakkında "onur, şeref ve saygınlığı hedef alacak biçimde, herkese açık şekilde yorum yapmak" suretiyle alenen rencide edici sözler sarf ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu ifade edildi.İddianamede Turan'ın muhalifleri hedef alan "dangalak" ifadesine değinilmemesi dikkat çekerken, Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Savaş ise “Milletvekili olan müşteki Türk vatandaşlığını hedef alarak dangalak şeklinde konuşması sebebiyle bu benim zoruma gitti. Ben de söylenen kelimenin insanda ne kadar kötü duygu uyandırdığını anlaması için aynı şekilde müştekiye cevap verdim. Amacım hakaret etmek değildir. Suçlamayı bu sebeple kabul etmiyorum. Kaldı ki söylemiş olduğum söz hakaret olsa dahi müşteki de bizlere yönelik dangalak demek suretiyle bize hakaret etmiştir. Suçlamayı kabul etmemekle birlikte karşılıklı hakaretten dolayı ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekir" dedi.Gerekçeli kararını açıklayan Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi ise “dangalak” sözünün hakaret teşkil ettiğini ifade ederek Savaş'ın “Kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediğine karar verdi. Savaş'a 354 gün adli para cezası veren mahkeme, kararında şu ifadelere yer verdi:“Tüm bu açıklamalar ışığında sanığın kamu görevlisi olan katılan hakkında, katılanın konumu ve yorumun paylaşılma biçimi dikkate alındığında katılanın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici sözler sarf ettiği kabul edilmekle davaya konu sözlerin hakaret niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Katılanın milletvekilliği görevi sırasında yapmış olduğu açıklamaya istinaden sanığın atılı suçu işlediği anlaşılmakla sanık hakkında TCK 125/3-a maddesi tatbik edilmiştir. Sanığın atılı suçu işlerken sosyal medya üzerinden herkes tarafından görülür şekilde söz konusu suçu işlediği bu yönüyle aleniyetin gerçekleştiği anlaşılmakla sanık hakkında TCK 125/4 maddesi tatbik edilmiştir."Öte yandan geçtiğimiz aylarda Lapseki Asliye Ceza Mahkemesi, Turan'a yönelik benzer bir söylemde bulunulmasıyla ilgili açılan başka bir davada beraat kararı vermişti. Mahkemenin benzer bir dosyada verdiği beraat kararına dikkat çeken avukat Bayram Kara, müvekkili hakkında verilen cezaya itiraz etti. İtirazında, “Müvekkilim müştekiye hakaret etmiş değildir. Müvekkilim müştekinin beyanlarını aynen kullanmak suretiyle karşılık vermiş olup, tahkir etme küçük düşürme kastı ile hareket etmemiştir” diyen avukat Kara, “Müvekkilimin sözleri siyasi olarak kullanılmış sözlere aynı tonda siyasi olarak verilmiş bir cevap olup, tahkir kastı taşımamaktadır. Bu nedenle de ifade hürriyeti kapsamında olup suç teşkil etmemektedir. Beraati yerine ceza tayin edilmesi en temek insan hakları ihlalidir” diye vurguladı.Ayrıca Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkındaki bir hakaret davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen kararı da hatırlatan avukat Kara, şöyle devam etti:“Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, göreve geldiği ilk yıl ziyaret ettiği Çiftçi Fuarı’nda elini sıkmayan bir çiftçiye “Defol git zavallı aptal!” demiş, birkaç ay sonra bu ifadesi, Herve Eon adlı bir muhalif tarafından karşısına çıkarılmıştır. Eon isimli vatandaş, Sarkozy’nin 28 Ağustos 2008 tarihindeki Laval ziyaretinde, Sarkozy’yi protesto etmek için, yine kendisine ait olan "Casse-toi pauv’con-Defol git zavallı aptal!" sözlerini taşıyan bir pankart açmıştır. Olay yerinde gözaltına alınan Herve Eon hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı da dava açınca, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 30 euro sembolik para cezasına çarptırılmıştır. Fransız Yüksek Mahkemesi de kararı onayınca Eon, kararın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunarak İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne (AİHM) taşınmıştır. AİHM, Fransız mahkemelerinin aldığı kararı ‘orantısız’ bularak, bu kararın “ifade özgürlüğü ilkesine aykırı” olduğuna hükmetti. Mahkeme, “Bu tür bir kararın, toplumun genel çıkarlarına katkı sağlayacak tartışmalara hicivle katılımda caydırıcı etki yapma” tehlikesine dikkat çekerek Fransa’ya adeta ifade özgürlüğü dersi verdi.”