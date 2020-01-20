Samanyolu Haber /Gündem / Dava bitti: Cezası en ağırından /20 Ocak 2020 12:32

Dava bitti: Cezası en ağırından

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç ikinci kez hakim karşısına çıktı.

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Arduç hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Arduç akıl sağlığının yerinde olmadığında ısrar etti. Yeniden akıl sağlığı tespiti yönündeki talebi reddedildi. 

Arduç mahkemede,  "Burada memur olmasa gözünüzün önünde soyunurum görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Raporda 'aklım yerinde' deniyor. Deli olmam için ne yapmam gerek'' dedi.

Ceren Özdemir'in annesi Güfer ve babası Yılmaz Özdemir de sabah saatlerinde Ordu Adliyesi'ne geldi. Ordu Kadın Platformu üyesi bir grup kadın da, ellerindeki döviz ve pankartlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterip, kadın cinayetlerini kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ceren Özdemir için adalet' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına da dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

"Canavarca hisle adam öldürmek" suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen  Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hakim karşısına çıktı.

'ACIMIZ DEVAM EDECEK'

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan baba Yılmaz Özdemir, "Adalet yerini buldu ama acımız devam edecek" dedi. Anne Güfer Özdemir ise, "Karardan memnunuz. Böyle olması gerekir" dedi.

Arduç hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 2 iddianame bulunuyor. Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede ise, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62’nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi. Arduç'un duruşması Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülürken, adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Mahkeme Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Arduç'a herhangi bir indirim uygulanmadı.
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