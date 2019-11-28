Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu cephesinde büyük şok! /28 Kasım 2019 09:34

Davutoğlu cephesinde büyük şok!

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde moraller, teklif götürülen isimlerden alınan olumsuz cevaplar sebebiyle bozuldu.

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İktidar partisinden ayrılarak yeni parti hareketi başlatan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibi, moral bozukluğu yaşıyor.  

Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in haberine göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tabanında yeni partiler için istifalar yaşanırken, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılmaları için teklif götürdüğü bir çok isimden ret cevabı aldığı öğrenildi.

GÖSTERİLEN TEPKİLER ŞOK YAŞATTI

AKP'de karşılığı olan ve kamuoyu tarafından da tanınan isimlere götürülen tekliflere olumsuz cevapların alınması, Davutoğlu cephesinde moral bozukluğuna sebep oldu. 

Davutoğlu'nun liderlik ettiği oluşumda yer alan bazı isimlerin yaşanan bu durum sebebiyle, kuracakları partinin toplumda bir karşılığının olmayacağı yönünde düşünceler ortaya koyduğu ifade edildi. 

Morallerin bozulmasında ise, teklif yapılan bazı isimlerden sert tepkiler alınmasının da etkili olduğu ve beklenmeyen bu tepkilerin Davutoğlu cephesinde şok etkisi yarattığı öne sürüldü.

DAVUTOĞLU'NUN GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

Alınan olumsuz cevaplara rağmen Ahmet Davutoğlu'nun girişimlerini sürdürdüğü ve özellikle de AKP'de halen milletvekili olan bazı isimlerle temasların hızlandırıldığı belirtildi. 

Davutoğlu'na yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre, AKP'deki bazı milletvekillerinin kurulacak partinin durumuna göre hareket etme eğiliminde olduğu öğrenildi.
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