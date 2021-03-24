Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çankaya 1. Olağan Kongresi’nde konuştu.





Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, son günlerde TL’nin hızla değer kaybetmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert sözlerle yüklendi.





Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, son 4 gün içinde bu ülkenin ekonomisine operasyonu bizzat siz yaptınız ve faiz lobisi de bizzat siz ve sizin ekibinizdir” ifadelerini kullandı.





Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"Bir geceyarısı kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı değişikliği yapıldı. Pazar gecesinden itibaren vatandaşlar uyumadan Asya piyasalarındaki hareketliliğe baktılar. Dün bütün piyasalar tedirgin bir şekilde hareketliydi. Türk lirası yüzde 10 değer kaybetti. Türkiye'nin borçlanma riski arttı. Dün itibariyle 48 saat içinde Türkiye'nin risk primi 300'den 475'e çıktı. Bu, Türkiye'nin 450 milyar dolarlık dış borcuna ek bir gecede 6 milyar dolar eklenmesi demek. Yazıktır! Bu yanlış politikalar yüzünden Brezilya'dan, Rusya gibi ülkelerden çok daha fazla faiz ödüyoruz. Dünyada en fazla faiz ödemesi yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 190 ülke arasında yedinci! Hani ilk 10 ekonomiye girecektik? Faiz liginde ilk 10'a girdiler, yazıklar olsun!





‘TÜRKİYE'YE OPERASYON YAPAN ERDOĞAN VE EKİBİDİR’

Sayın Cumhurbaşkanı en ufak bir krizde 'Faiz lobisi saldırıyor, Türkiye'ye dışarıdan operasyon yapılıyor' diyor ya, Sayın Cumhurbaşkanı, son 4 gün içinde bu ülkenin ekonomisine operasyonu bizzat siz yaptınız ve faiz lobisi de bizzat siz ve sizin ekibinizdir! Kimse size "Merkez Bankası Başkanını değiştirin" demedi. Nerede bunun dış faktörü? Hangi ülke baskı yaptı da değiştirtti? Peki Naci Ağbal liyakatsiz ise 4 ay önce niye göreve getirdiniz? Ağbal'ı yeni tanımıyorsunuz ki, 20 yıldır siyasi ekibinizde yer alıyor. Türkiye'ye dönük en büyük saldırı bugün Ankara'da iktidarın içinden gelmektedir. Her türlü yasakları, yolsuzluğu ve yoksulluğu bu ülkeye bela etmiş bir yönetimden gelmektedir. Kimse Naci Ağbal'ı değiştirin demedi, kendisi değiştirdi.





Cuma günü Naci Ağbal'ın görevden alınmasından tüyo alanların ne kadar dolar aldıklarına bakılmalı. 450 milyon dolardan bahsediliyor. O gün kimler dolar almışsa tek tek bilançolardan çıkarılıp takip edilmeli. Milletin rızkı sizin yolsuzluklarınıza feda edilemez.





‘TBMM’YE HESAP VERİN’

Merkez Bankası'nın hesap vermesi gereken şey: Enflasyon hedefini tutturup tutturmamasıdır. Merkez Bankası'nın başka bir misyonu yok. Enflasyon hedefini tutturuyor mu, memleketin parasını koruyor mu, kur-enflasyon-faiz denkleminde doğru politikalar uyguluyor mu... Merkez Bankası Başkanı bağımsız olmalıdır, ancak enflasyon hedefini 2 yıl üst üste gerçekleştiremezse yasamaya, TBMM'nin ilgili komisyonuna gelip hesap vermeli ve gerekçelerini anlatmalı."