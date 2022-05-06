Davutoğlu’ndan DEVA ve Saadet'e ‘üçlü ittifak’ önerisi: Ortak listeyle girelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha çok milletvekili çıkarmak için altılı masadaki partilerin farklı ittifaklar kurması teklifinde bulundu.







Davutoğlu, aynı siyasi gelenekten olan Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin ayrı bir ittifak kurmasını, mümkünse ortak listeyle seçime girmesi düşüncesini savundu.





“MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İTTİFAKIN GETİRİSİ YOK”

Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Davutoğlu, “Bunun işbirliği masası olarak sürmesi liderlerce kabul gören bir görüş oldu. İşbirliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek.” dedi.





Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmanın yetmeyeceğini belirten Davutoğlu, “Önemli olan, Meclis’te çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz. Onun için partilerin tekil hesaplardan daha çok muhalefetin en fazla nasıl milletvekili çıkaracağının hesabını yapması lazım.





“OYLARI MAKSİMİZE EDELİM”

Davutoğlu, “Altılı işbirliği içinde her opsiyona masayı açık tutmak lazım. İki yolu var. Ya farklı kitlelere hitap eden partiler bir araya gelerek, oyları maksimize edebilir. Ya da aynı kitleye hitap ettikleri için o kitleye güven vererek maksimize edebilir. Önyargı olmaksızın, opsiyonları azaltmaksızın, tekil çıkarlar içinde düşünmeksizin bunun planlanması lazım.” dedi.





“GEÇEN SENE BABACAN VE KARAMOLLAOĞLU İLE MUTABAKAT SAĞLANAMADI”

Gelecek, DEVA, Saadet’in AKP’ye oy verenlere güven verecek ortak tutum içine gelmesinin çok faydalı olacağını aktaran Davutoğlu, “Geçen sene temmuz ayında Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan’a şu teklifte bulundum: Erdoğan, muhafazakarları 28 Şubat’la tehdit ediyor. Gelin, üçümüz açıklama yapalım. “28 Şubat senaryolarını kim getirmek isterse istesin mücadele edeceğimizi, ama 28 Şubat tehdidiyle yolsuzluklarına meşruiyet kazandırmak isteyen iktidara karşı da ortak mücadele edeceğimizi beyan edelim” dedim. Maalesef mutabakat sağlanamadı. Sağlansa ileri ve doğru bir adım olurdu. Bunu o zaman Kılıçdaroğlu ve Akşener’e de açtım. “Doğru olur, altılı işbirliğimizi bozmaz” dediler.” değerlendirmesi yaptı.





“ÖNEMLİ OLAN MUHALEFETİN EN ÇOK MİLLETVEKİLİ SOKMASI”

Davutoğlu, “Millet İttifakı önemli işler yaptı ama seçimden sonra devam etmedi. Yapıların gözden geçirilmesi lazım. Şu an ne var elimizde? Altılı işbirliği. İşbirliğinin temel ilkelerinden sapmadan alternatif modellerin düşünülmesi ve denenmesinde yanlışlık yok. Önemli olan, muhalefetin en fazla milletvekilini Meclis’e sokması.” dileğini tekrarladı.