Polisin engellediği Özdağ'dan Soylu'ya: 'Korkak herif, görevin bitince tutuklanacaksın'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma büyüyor.







Soylu, bir televizyon kanalında Özdağ ile ilgili “Ben bu adamı adam yerine ve insan yerine koymam. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Soros çocuğudur ve operasyon çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir” dedi.





ÖZDAĞ’A DESTEK VERMEK İSTEYEN KONVOYU POLİS DURDURDU

Soylu’nun sözlerine ilişkin sosyal medyadan yayımladığı bir video ile bugün saat 11.00’de İçişleri Bakanlığı binası önüne gideceğini duyurmuştu. Özdağ’ın bu açıklamasının ardından kendisine destek vermek isteyen Zafer partililer, İstanbul’dan Ankara’ya yola çıktı. 20 araçlık bir konvoy halinde Ankara’ya gitmek isteyen Zafer partililer, polis engeline takıldı.





ÖZDAĞ’IN BAKANLIK ÖNÜNE GİTMESİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı binasının önüne yürümek isteyen Ümit Özdağ’ın eylemi bakanlığa 100 metre kala emniyet mensuplarınca engellendi. Özdağ, şunları söyledi: “Hadi kapının önüne çık Süleyman, korkak herif. Beni burada durdurma. Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin. Polisler senin özel bodyguardın değil. Polislerin arkasına saklanma. Süleyman senden korkan senin gibi olsun. Sen kriminal bir adamsın. Görevin bittiğinde tutuklanacaksın. Ya sen özür dilersin milletin önünde ya da bundan sonra bu kavga ikimizden biri ölene kadar devam eder.”





“ERDOĞAN’IN SEÇİM TUZAĞI”

Meclis önünde de açıklamalarda bulunan Özdağ, “Bu politikamız hem sarı muhalefetin hem de Saray’ın dengesini bozdu. Erdoğan, 1 ay içerisinde ‘yollamayacağım’ noktasından, “1 milyon kişiyi yollayacağım” noktasına geldi. Bu da seçim tuzağı.” dedi.





“ÇAKMA ZAFER PARTİLİLERLE PROVAKASYON YAPACAKSIN”

Zafer Partisi görünümündeki kişilerin sokağa çıkarılacağı uyarısında bulunan Özdağ, şöyle konuştu: “Süleyman Soylu liderliğinde Zafer Partisi’ne komplo kuruluyor. Bir polis memurundan bu komploda kimlerin görev alacağını teyit ettim. Bizi psikolojik baskı altına almak istiyorlar. Dün Soyu’nun bana ve aileme yapmış olduğu hakaret bu operasyonun işaret fişeği. Bugün Soylu’ya meydan okuyarak, İçişleri Bakanlığı önüne geleceğimi söyledim ve Soylu’ya çağrıda bulundum. Sen Karadeniz uşağısın, Ofluyum diyorsun… Sen Oflu değil, kofluymuşsun. Teröristleri izletmen gereken adamları benim peşime takmadın mı?”