Yandaş yazar Selvi: 'Erdoğan, Esad ile görüşmek istiyor ama Putin engelliyor'

Erdoğan’a canlı yayında sufle veren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad’ın birbiriyle görüşmek istediğini öne sürdü.







Suriyelilerin geri dönmesi konusunda yapılan çalışmalara köşesinde yer veren Abdulkadir Selvi, Erdoğan’ın sık sık katil dediği Esad ile görüşmesinin bir lider tarafından engellendiğini söyledi.





“PUTİN GÖRÜŞMELERİNİ İSTEMİYOR”

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bu görüşmenin gerçekleşmesini istemediğini ileri süren Selvi, “Esad’la görüşüp bu işi kökten çözelim diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat servislerinin görüştüğünü açıkladı. Biraz yokladım. Bazı birimlerimiz doğrudan Esad’la temas kurmuş. Esad, Türkiye ile temasta çok istekliymiş. Ama sorun Türkiye’de değil. Esad’da da değil. Putin’deymiş. Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasından rahatsızmış, Türkiye- Suriye ilişkilerinin Rusya üzerinden yürütülmesini istiyormuş. O nedenle Putin, Esad’ın doğrudan Türkiye ile temas kurmasını engelliyormuş” diye yazdı.