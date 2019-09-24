Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu'nun ekibi konuştu /24 Eylül 2019 21:23

Davutoğlu'nun ekibi konuştu

AKP’den istifa eden ve parti kurmak için harekete geçen eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “Biz en çok AK Parti’den daha sonra HDP’den daha sonra MHP’den oy alıyoruz. Bu üç yerden çok oy alıyoruz” iddiasını öne sürdü.

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Tarafsız Haber’den Mehtap Gökdemir’in haberine göre Davutoğlu’nun, ekim ayında Manisa’da yapacağı konuşmada önemli mesajlar vereceği belirtiliyor. 

Haberde aktarılana göre Davutoğlu’na yakın yetkili, bazı anket sonuçlarına dair bilgiler de paylaşıyor.

“Bizim masamızda bizim dışımızda anket firmalarının yaptırdığı anketler var. Yüzde 8’in üzerinde oy gözüküyoruz. Yüzde 8.3 gözüküyoruz” diyen yetkili, sözlerine şöyle devam ediyor:

“Ama bizim aldığımız bir duyum Külliye’nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan böyleyse daha farklıdır.  Daha ete kemiğe bürünmemiş, kurucular kurulu yok, ismi yok, logosu yok, tüzük yok, böyle bir ortamda bile bize herkes yüzde 5’in üzerinde yüzde 10’a yakın bir oy söyleniyorsa bu bizim millet nezdinde yer edindiğimizi gösteriyor. Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1’i tek başımıza nasıl alırız, bütün hedefimiz bu.”

Partinin ismine ilişkin olarak ise, “İsim sonra olur. Önce tüzük çıkar, program çıkar, sonra kurucular kurulu olur, kurucular kurulundan sonra isim çıkar. Medyada çıkan isimlerin hiçbiri doğru değil.  Sayın Davutoğlu daha çok ağırlığını tüzük, program, kurucular kurulu, isim, logo bunların üzerine koyuyor.  Vaktini bunlarla değerlendiriyor” değerlendirmesi yapılıyor.

Davutoğlu’na yakın yetkili, partinin kuruluşuna dair ise, “Belli bir tarih yok. Sosyal olaylarda bir tarih vermek doğru değil. Bakarsınız ekim ayı olur, bakarsınız kasım olur. En uygun zamanda. Elimizden geldiği kadar çabuklaştırmak istiyoruz” yanıtını veriyor.
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