Samanyolu Haber /Politika / Davutoğlu: Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar /11 Haziran 2022 12:12

Davutoğlu: Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Malatya'da yaptığı konuşmada, "Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar. Bunlara uymayın" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya ziyaretinde esnafı ziyaret etti. Gelecek Partisi Battalgazi İlçe Başkanlığı binasının açılışına da katılan Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Aralık ayında 18 lira oldu diye dolar, kur korumalı mevduat başlattılar. Hazine ve Maliye Bakanı, '6 ay sonra neler olacak göreceksiniz, gözüme bakın' dedi. Şimdi bunu nasıl izah edecek?" dedi.

'HALKIN İÇERİSİNE ÇIKMAYA KORKMAYIZ'

ANKA'nın haberine göre konuşması esnasında bir grup tarafından protesto edilen Davutoğlu, "Her yerde bu provokatörleri karşımıza çıkarırlar. Biz, Allah’tan başka kimseden korkmayız. Ben, ailem, akrabam, damadım, bir kuruş haram yemedi. Eşim de ben de çalışıyorum. Dedim ki bunlara, şeker stoku yapan milletvekillerine, Cumhurbaşkanı’na, ‘Gelin, siyasi ahlak yasasını çıkaralım’ dedim. Biz, sizin gibi halkın içerisine çıkmaktan korkmayız. Malatya’da halay çekenler vardı, şimdi nerede o halay çekenler. Ama biz buradayız” diye konuştu.

'HEPSİNİN YAKINLARI ZENGİN OLDU, YOLSUZLUĞA BULAŞTILAR'

"Erdoğan gelsin, televizyonda konuşalım, kim kime ihanet etmiş" diyen Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzde 49,5 oy almış bir başbakana kim ihanet etmiş? Bana hayatımı zorlaştırsınlar, kabul ederim ama onlar millete ihanet etti. Milletten topladıkları vergileri 3-5 rantiyeciye verdiler. Sayın Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı geldiğinde sorun, 'Merkez Bankası’nın 128 milyar doları, damat nerede' diye. Biz başbakanlığı niye bıraktık biliyor musunuz, bunların gittiği yolu, yaptıklarını gördük ve 'yapmayın, etmeyin, yolsuzluklara buluşmayın' dedik. Hepsinin yakınları zengin oldu, yolsuzluğa bulaştılar. Bunlara uymayın. Bunlar gidecek. Milletin ahını alan hiçbir parti kalamaz. Bunlar gidecek, biz geleceğiz."
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