Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Şakkadanak Mecmettin' yine sahnede /11 Haziran 2022 12:03

'Şakkadanak Mecmettin' yine sahnede

Şakkadanak Necmettin Batırel dolar 17 lirayı aşmışken, dolardaki ateşin söndüğünü savundu. Batırel, iktidarı savunmak için akla karayı seçerken, “Evet hayat aşırı pahalandı.” ifadelerini kullanmaktan da kendini alamadı.

SHABER3.COM

Dolar kuru sert hareketlerini 17 lirayı geçerek sürdürürken Necmettin Batırel, “Ücretlerdeki artış enflasyonu geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli senet satacak. Kurların ateşi hemen söndü. 17,26 TL'deki dolar 16,90 TL'ye geriledi. Senet çıksın talep patlasın, görün bakın o zaman kur balonu nasıl sönecek.” dedi.

Necmettin Batırel, “Döviz cephesine baktığımızda kurların sert değer kazandığını görüyoruz. Oysa kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 3 Haziran’da 931 milyar liraya yükseldi. Yani 54 milyar dolar bağlandı. Ama mayıs başında 14,75 olan dolar bugün 17,22 TL’ye çıkmış durumda. Yani 1 ayda %16 değer kaybı var. Ülke risk primi CDS’ler 780 puana yükselmiş durumda. Merkez Bankası TL’deki kayıpların artmasına bilerek mi izin veriyor? Hayır. Her ay ödemek zorunda olduğumuz 6 milyar dolarlık enerji faturasına nasıl kaynak buluyor?..” diye yazdı.

“Evet hayat aşırı pahalandı.” diyen Türkiye yazarı Necmettin Batırel, “Fiyatlar yüksek. Ama hükûmet vatandaşını ezdirmemek için bütün imkânları seferber etti.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Şakkadanak Mecmettin' yine sahnede Sonraki Haber >>

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:15:06