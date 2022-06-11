'Şakkadanak Mecmettin' yine sahnede

Dolar kuru sert hareketlerini 17 lirayı geçerek sürdürürken Necmettin Batırel, “Ücretlerdeki artış enflasyonu geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı gelire endeksli senet satacak. Kurların ateşi hemen söndü. 17,26 TL'deki dolar 16,90 TL'ye geriledi. Senet çıksın talep patlasın, görün bakın o zaman kur balonu nasıl sönecek.” dedi.



Necmettin Batırel, “Döviz cephesine baktığımızda kurların sert değer kazandığını görüyoruz. Oysa kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğü 3 Haziran’da 931 milyar liraya yükseldi. Yani 54 milyar dolar bağlandı. Ama mayıs başında 14,75 olan dolar bugün 17,22 TL’ye çıkmış durumda. Yani 1 ayda %16 değer kaybı var. Ülke risk primi CDS’ler 780 puana yükselmiş durumda. Merkez Bankası TL’deki kayıpların artmasına bilerek mi izin veriyor? Hayır. Her ay ödemek zorunda olduğumuz 6 milyar dolarlık enerji faturasına nasıl kaynak buluyor?..” diye yazdı.



“Evet hayat aşırı pahalandı.” diyen Türkiye yazarı Necmettin Batırel, “Fiyatlar yüksek. Ama hükûmet vatandaşını ezdirmemek için bütün imkânları seferber etti.” ifadelerini kullandı.