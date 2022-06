Erdoğan'a verdiniz etkiyi, gördünüz etkiyi

Son yıllarda ekonomisini günden güne kötüleşen ve para birimi yabancı para birimleri karşısında büyük değer kaybeden Türkiye, birçok başlıkta da geriye doğru gidiyor. İşte demokrasiden hukuka, basın özgürlüğünden, sosyal hayata kadar bir dizi başlıkta Türkiye’nin dünyadaki yeri:



DEMOKRASİ ENDEKSİ



İngiltere merkezli araştırma ve analiz şirketi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından yapılan Demokrasi Endeksi’nde Türkiye 2021 yılında 167 ülke arasında 103’üncü oldu. Raporun Türkiye kısmında yapılan değerlendirmede, “Türkiye, bölgedeki tek ‘hibrit rejim’ ve son on yılda toplam puanda (genel değerlendirme) büyük bir düşüş kaydetti. Bu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın giderek artan otokratik yönetimini kabaca yansıması” ifadelerine yer verildi.



HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİ



Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde (Rule of Law Index) 139 ülke arasında 117’inci sırada yer alıyor. World Justice Project'in 2020 endeksinde Türkiye 128 ülke arasından 107'inci olmuştu. Türkiye, coğrafi bölgelere göre kategorize edilen endekste, Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda bulunan 13 ülke arasında ise Rusya’nın da gerisinde sonuncu sırada yer aldı. Raporda Türkiye, gelir grubuna göre ülke sınıflandırmalarına bakıldığında ise orta üst gelir grubundaki 40 ülke arasında 38'inci sırada yer aldı.



BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDEKSİ



Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 149’uncu sırada yer alıyor. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye 2005 yılında 98’inci sırada yer alıyordu. Her yıl açıklanan endekse göre Türkiye 2010 yılında 138, 2015’te 149, 2020’de 154’üncülüğe gerilemişti. Bu gerilemede haberciliğe dönük “yoğun ve çeşitli baskılar” etkili oldu. RSF Endeksi’nde Türkiye ile ilgili olarak şu ifadeler yer aldı: “Recep Tayyip Erdoğan’ın aşırı yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığına ve otoriterliğine, basın özgürlüğünün hiçe sayılması ve yargı sistemine müdahaleler eşlik etti. Bazı gazeteciler, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘örgüt üyeliği’ veya ‘örgüt propagandası’ gerekçelerine dayandırılan keyfi kovuşturmalarda beraat etti. Gazetecilere yönelik tutuklamanın yerini adli kontrol aldı.”



DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan Daha İyi Yaşam Endeksi'nde ise Türkiye 41 ülke arasında 38’inci sırada yer alıyor. Endeks maddi yaşam koşulları başlığı altında konut, gelir durumu ve istihdam; yaşam kalitesi başlığı altında ise toplum, eğitim, çevre, yönetim, sağlık, yaşam memnuniyeti, güvenlik ve iş-yaşam dengesi kriterlerini belirli göstergeler üzerinden ölçümlüyor. Hanehalkı net kullanılabilir gelir ve hanehalkı mali zenginliği kriterleri ile oluşturulan endeksin gelir kategorisinde Türkiye sondan 7’inci sırada yer alıyor.



YOLSUZLUK ALGI ENDEKSİ



Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Yolsuzluk Algı Endeksi 2021 sonuçlarına göre Türkiye 180 ülke arasında 96. sırada yer aldı. Türkiye, endekste son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında bulunuyor. 2013 yılı ile kıyaslandığında ise Türkiye 12 puan kaybederek 43 sıra geriledi. Yolsuzluk Algı Endeksi 180 ülkeyi kamu sektörü yolsuzluğuna göre sıralıyor. Endekste yolsuzluk, 0 ila 100 arasında derecelendiriyor. Buna göre, 0 yolsuzluğun çok yoğun olduğu, 100 ise tamamıyla yolsuzluktan arınmış ülkelere işaret ediyor.