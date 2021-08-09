Demet Akalın, Erdoğan’ın adı geçince korkudan tweetini sildi

Geçen hafta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin faturaların Türk vatandaşlarına göre daha pahalı yapmak istediklerini söylemişti.





Bir Afgan sosyal medya kullanıcısı da Tanju Özcan’ın bu sözlerine tepki göstererek, 'Türk geçlerin eğitimsiz, Türk kadınlarının ahlaksız olduğunu, insanların inanç kaidelerine uymadığını ve camilerin boş olduğunu' iddia eden bin video paylaşmıştı.







DEMET AKALIN: BU GİDİŞE KİM DUR DİYECEK?

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel’i ve eşini kaybeden ve adalet arayan anne Mısra Öz Sel, Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak, “Sanırım sorunun muhatabı sizsiniz” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketledi.









Şarkıcı Demet Akalın, Afgan gence sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın yaptığı paylaşımda “Bu gidişe kim dur diyecek? İş namusumuza kadar geldi. Gerçekten iğreti oluyoruz hepimiz!” ifadelerini kullandı.Bununla birlikte Twitter kullanıcıları, Akalın’ın paylaşımını alıntılayarak Erdoğan’a eleştiriler yöneltti. Eleştiriler sonrası, Demet Akalın’ın paylaşımını sildiği görüldü.