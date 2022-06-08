Demet Evgar: Kızımı köy okuluna yazdırırım

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor" dedi. oyuncu Demet Evgar, çocuğunu özel okula göndermek istemediğini söyledi ve "Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor" dedi.





7 buçuk aylık hamile olan ve bir kız çocuğu bekleyen oyuncu Demet Evgar, Şebnem Dönmez'in podcast programında açıklamalarda bulundu.





Kızını nasıl yetiştirmek istediğine dair konuşan Evgar, "Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok" dedi ve şunları söyledi:





"Kızıma vücudumda sağlıklı bir alan açmak için gece yarıları 03.00'te uyanıp yoga yapıyorum. Bizim evde televizyon olmayacak. Kızımı köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp 'Merhaba' demeyi bilmiyor. Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak... Bir de dil bilsin yeter."