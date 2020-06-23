Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu yapıldı. Demirtaş’ın avukatları, başvuru gerekçesi olarak Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Demirtaş’la ilgili verdiği hak ihlali kararını gösterdi.







Demirtaş’ın avukatları Mahsuni Karaman, Benan Molu, Ramazan Demir, Aygül Demirtaş Gökalp ve Sertaç Buluttekin tahliye dilekçelerini Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Başvuruda şu ifadeler yer aldı:





“Müvekkilin, şüphelisi olmadığı bir soruşturma kapsamında, halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dosya kapsamıyla gerekçe gösterilerek tutuklanması, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Haziran 2020 tarih ve 2017/38610 Başvuru Numaralı karar ile müvekkilin makul süreyi aşan tutukluluğu nedeniyle verdiği hak ihlali kararının birlikte nazara alınarak özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal eden bu tutukluluk durumuna son verilmesini talep ederiz.”





AYM 9 Haziran’da aldığı kararda, Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk süresinin makul süreyi aştığına, dolayısıyla kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine karar vermişti. Yüksek Mahkeme kararı bilgi için Adalet Bakanlığı ve Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.