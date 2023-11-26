Samanyolu Haber /Gündem / Deniz taştı, İzmir'de sokaklar su altında kaldı! /26 Kasım 2023 10:24

Deniz taştı, İzmir'de sokaklar su altında kaldı!

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

SHABER3.COM

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

Çevredeki sitelerin görevlileri siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.

Su seviyesinin sürekli yükseldiği bildirildi.

Bazı vatandaşların ayakkabılarını çıkarıp yürüdükleri belirtildi.

Araçlarının suda kalmaması için çabalayan 2 motorlu kuryenin, başarılı olamayınca motorlarını iple ağaca bağladıkları görüldü.

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

Sular altında kalan eğlence mekanından çıkamayan müzisyenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, lastik botla müzisyenleri kurtardı.

Müzisyenler, mekanı canlı müzik yaptıkları sırada suların basması nedeniyle mahsur kaldıklarını, itfaiye ekiplerinin botla kendilerini kurtardığını anlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Deniz taştı, İzmir'de sokaklar su altında kaldı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:42