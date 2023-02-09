Samanyolu Haber /Gündem / Deprem bölgesinde zamana karşı yarış devam ediyor /09 Şubat 2023 09:10

Deprem bölgesinde zamana karşı yarış devam ediyor

Türkiye’nin güneydoğusu şiddetli depremlerle sarsıldı. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ilk depremin büyüklüğünü 7,8 olarak bildirdi. Dokuz saat sonraki ikinci depremin büyüklüğü ise 7,5. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 391'e ulaştı

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Kuzey Kore Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye Taziye Mesajı

Kuzey Kore devlet basını, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui’nin Mevlüt Çavuşoğlu’na Türkiye ve komşusu Suriye’yi vuran ve 12 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan yıkıcı depremler nedeniyle taziye mesajı gönderdiğini bildirdi.

Tayvan Cumhurbaşkanı Bir Aylık Maaşını Türkiye'ye Bağışlıyor

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Yardımcısı William Lai, bir aylık maaşlarını Türkiye'de deprem yardımlarına bağışlayacaklarını açıkladı. Bu bağışlar, Tayvan'ın daha önce yapacağını açıkladığı yardımlara ilave edilecek.

Önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerde yeniden seçilme olasılıklarının yüksek görüldüğü Tsa ve Lai, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin en kısa zamanda yeniden yapılanmasına yardımcı olmada üzerlerine düşeni yapmayı umduklarını" kaydetti.

Tsa ve Lai, geçen yıl da bir aylık maaşlarını Ukrayna'daki insani yardım çalışmalarına bağışlamıştı. Tayvan Cumhurbaşkanı'nın aylık maaşının 13 bin dolar tutarında olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan, Türkiye'deki yardım çalışmalarına 2 milyon dolarla katkıda bulunacağını açıklamış ve Türkiye'ye iki arama-kurtarma ekibi göndermişti.

Musk: “Türk Hükümeti Twitter’ın Kısa Sürede Açılacağını Söyledi”

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türk hükümetinin Twitter’ı sosyal medya platformuna erişimin kısa süre içinde yeniden sağlanacağı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Musk, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

Dünya genelinde bağlantıyı takip eden NetBlocks internet gözlem sitesi, dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde ve Suriye'nin kuzeyinde binlerce kişinin ölümüne neden olan büyük depremden iki gün sonra Twitter’a erişiminin kısıtlandığını belirtmişti.

Depremlerde Can Kaybı 12 Bin 391'e Yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), deprem felaketinde ölü sayısının 12 bin 391'e yükseldiğini açıkladı. AFAD, yaralı sayısının ise 62 bin 914 olduğunu bildirdi. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak verildi.
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