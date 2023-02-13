Deprem suçları soruşturmalarnda Tutuklu sayısı 3'e çıktı,

Türkiye’de emniyet birimleri, deprem bölgesinde inşaatları olan bir müteahhiti daha yurt dışına çıkmak isterken gözaltına aldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.





İstanbul polisi Yavuz K. isimli kişiyi, İstanbul Havalimanı’nda durdurdu.





Karakuş’un Gürcistan’a gitmek üzere havalimanında olduğu kaydedildi.





Bu kişinin, Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğunu bildiriliyor.





Yavuz K., sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin 'Vicdanınız rahat mı?' sorusuna, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım" yanıtını verdi.





Gözaltındaki müteahhit, yaptığı 44 binadan 4’ünün yıkıldığı yanıtı ile kendini savundu.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, son yaptığı açıklamada 131 şüphelinin yıkılan binalarla ilişkilerinin tespit edildiğini duyurdu.





Bunların kaçının müteahhit olduğu açıklanmadı.





Oktay, “Enkazlar kaldırılmadan önce savcılıklarca delillerin toplanması son derece kritik. Bununla ilgili de tüm tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.





Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun da Sırbistan’a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 12 Şubat’ta Diyarbarkır’da, yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu söyledi.





Bozdağ, 3 kişinin tutuklandığını da kaydetti.





Bozdağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıkladığı 131 sayısını da revize etti ve 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.





114 kişinin gözaltı çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.





Bakanlık, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi.









Bakanlık verilerine göre, yağma olaylarında şu ana dek 57 şüpheli tutuklandı.





Hırsızlık ve yağma suçlarında yirmi dört saat olan gözaltı süresi de dört güne çıkarıldı.



