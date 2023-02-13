Samanyolu Haber /Gündem / Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: 'Ölüm var' /13 Şubat 2023 11:21

Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: 'Ölüm var'

Eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak, 'Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin' diyerek futbolu bıraktığını açıkladı

SHABER3.COM

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını belirten 31 yaşındaki futbolcu "Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Emre Çolak, ardından İspanya'nın Deportivo la Coruna takımına transfer olmuştu. İspanya'nın ardından Suudi Arabistan ekibi Al Wehda forması giyen milli futbolcu, daha sonra tekrar Deportivo'ya transfer olmuş ve 6 ay boyunca eski takımının formasını giymişti.

2021 yılında Türkiye'ye dönen Emre Çolak, sırasıyla Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe'de futbol hayatını sürdürdü. Geçtiğimiz ay sonunda İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu, imzayı attıktan 17 gün sonra futbolu bıraktığını açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı: 'Ölüm var' Sonraki Haber >>

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı:

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:12