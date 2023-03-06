Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini çalan emniyet müdürü tutuklandı /06 Mart 2023 18:00

Depremzedelere gönderilen yardım malzemelerini çalan emniyet müdürü tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından görevlendirildiği Gaziantep İslahiye’de depremzedelere dağıtılması için gönderilen çadırdan jeneratöre birçok yardım malzemesini çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar Işık tutuklandı.

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4. Sınıf Emniyet Müdürü Yadigar Işık, 26 Şubat’ta afet bölgesinde görevinin sona ermesinin ardından depremzedeler için dağıtılmak üzere gönderilen birçok yardım malzemesini çalarak resmi otobüse yükleyip Tekirdağ’a getirdi.

İhbar üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla emniyet müdürü gözaltına alındı. Yadigar Işık’ın evinde yapılan aramada; 1 jeneratör, 2 büyük çadır, 5 siyah renkli ara ve bağlantı kablosu, 9 şişme yatak, 5 uyku tulumu, 5 seyahat çantası, 7 bere, 2 bot, 2 yağmurluk kaban, 5 yağmurluk üstü, 1 yağmurluk altı, 4 küçük çadır, 15 kilo köpek maması, 3 elektrikli ısıtıcı ve kettle ele geçirildi.

Gözaltına alınan Emniyet Müdürü Yadigar Işık adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından da “hırsızlık” suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ancak; hakimlik emniyet müdürünü adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Işık’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Şüpheli Yadigar Işık, tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Işık, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada şüphelinin yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ’a getirmesi üzerine diğer polis memurlarının şikayette bulunduğu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yardım malzemelerini kamerayla tespit ettiği öğrenildi.
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