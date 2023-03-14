Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedeyi 20 yıl borçlandıran Erdoğan'a meydan okudu: 5 kuruş almayacağız /14 Mart 2023 15:34

Depremzedeyi 20 yıl borçlandıran Erdoğan'a meydan okudu: 5 kuruş almayacağız

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremlerde evini kaybeden yurttaşların yeni konutlar için 20 yıl ödeme yapmak zorunda bırakılacak olmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa borcu var" diye konuştu. "5 kuruş almayacağız" dedi.

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Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 20 Şubat'ta Defne merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem ile yıkılan afet bölgesi Hatay'a gitti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde aynı zamanda Millet İttifakı'nun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik ediyor. 

Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kürsüsüne veda eden Kemaş Kılıçdaroğlu, seslenişlerini Türkiye'nin dört bir yanında kentlere yaptığı ziyaretlerde gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu bugün ise Hatay EXPO'da kurulan çadırda yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, toplantıya katılanlardan slogan atmamalarını ve pankart açmamalarını istedi. 

Kemal Kılıçdaroğlu evini kaybeden depremzedelerin yeni konutlar için iktidar tarafından borçlandırıldığını ifade ederek yurttaşlara anahtar tesliminde para alınmayacağına dair söz verdi. Kılıçdaroğlu, "Şimdi diyorlar ki 'Size yer vereceğiz ama sizi borçlandıracağız, 20 yıl ödeyeceksiniz.' Benim ne günahım var, o imzaları ben atmadım. Şimdi depremzedeyi borçlu çıkarıyorlar. Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız. Eğer bir helalleşme olacaksa, anahtarı teslim edeceksiniz, özür dileyeceksiniz. Eve ruhsat veriyorsun, herkes geliyor, bakıyor. 'Sana ev yapacağım, bana parasını ver.' Kimin kusuru varsa, kusuru giderecek olan odur. Vatandaşın devlete değil, devletin vatandaşa borcu var" diye konuştu.

DOĞRULARI ANLATMAK BENİM BOYNUMUN BORCU
85 milyon insanı hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak boynumun borcudur. Zor günlerden geçiyoruz. Bazı acılar var ki yüreğimizin köşesinde devamlı durur. Depremin yarattığı büyük acı bütün dünyada yankılandı. Birlikte olmak, beraber olmak, yaralarımızı sarmak gibi hasleti asla unutmayacağız. Benim boynumun borcu millete seslenmek ve doğruları anlatmak. Hatay’da ilk toplantıyı yapıyorum. Bundan sonra millete sesleneceğim.

BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK NAMUSUMUZDUR 
Bayrağımızın ne kadar değerli olduğunu biliriz. Vatanımız da bizim için değerlidir. Buraya gelirken mezarlıkları ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesi bayraklarını asmış. Ankara'dan talimat, 'Bayrakları indirin' diye. Bunun olur olduğunu görmek benim vicdanımda derin yaralar açtı. Asla kabul etmiyoruz. Bayrağımıza sahip çıkmak namusumuzdur, vatanımıza sahip çıkmak da namusumuzdur. Depremde hayatını kaybettiği vatandaşların mezarlığı Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Bir toplumu ayrıştırmak kadar tehlikeli bir şey yoktur. Bir bakan telefon edecek, indirecekler bayrakları. Ne günlere kaldık...


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