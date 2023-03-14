TOGG'da milli hüsran: Fiyatı 1 milyondan başlıyor

Yerli otomobil TOGG’un başlangıç fiyatının 953 bin TL’den başlayacağı açıklandı.







Ön siparişler ise, 16-27 Mart’ta Trumore isimli platform ve TOGG web sitesi üzerinden yapılacak.





TOGG T10X modelinin başlangıç fiyatı 953 bin TL olarak açıklanırken, asgari ücretle çalışan yurttaşlar için ‘yerli otomobil’ hayal oldu.





TOGG ALMAK HAYAL OLDU

Yerli otomobil için açıklanan fiyata göre, asgari ücretle çalışan bir yurttaşın 10 yıl boyunca yemeden içmeden maaşını biriktirmesi gerekiyor.





Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, TOGG'un bu hafta içerisinde satışa sunulacağını açıklamıştı.







ERDOĞAN 'VATANDAŞIMIZI SIKINTIYA SOKMAYACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl ocak ayında katıldığı bir canlı yayında TOGG için "Halkımızın inanıyorum ki cebini de rahatlıkla inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum. Bir defa o olmazsa sürümden kazanma felsefesi yürümez" ifadelerini kullanmıştı.





Ancak, en düşük fiyatı 953 bin TL olarak açıklanan TOGG'a sahip olmak, asgari ücretle geçinen yurttaşlar için hayal olarak kaldı.