Deutsche Bank'ta neler oluyor?

Deutsche Bank neden önemli?





Yatırımcılar bankalar konusunda neden bu kadar endişeli?

ABD'de Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp. ve Signature Bank'ın ani iflası ve İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmelerin ardından yatırımcılar bankacılık sektörünün konusunda tedirgin.

Deutsche Bank hisseleri neden düşüyor?

Wall Street Journal'a konuşan analistlere göre endişelerin bir kısmı yükselen kredi temerrüt takası fiyatları üzerinde yoğunlaşıyor.

Deutsche Bank gerçekten zor durumda mı?

WSJ'nin aktardığına göre Deutsche Bank, Credit Suisse'in yaşadığı sorunlardan uzak. Deutsche Bank, 2018'den bu yana İcra Kurulu Başkanı Christian Sewing tarafından yönetiliyor.

Başbakan Scholz: Endişelenmeye gerek yok



