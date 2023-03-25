Deutsche Bank'ta neler oluyor?

Deutsche Bank neden önemli?
Deutsche Bank, geçen sene sonunda yaklaşık 1,337 trilyon euro ve yaklaşık 1,448 trilyon dolar toplam varlığı ile Almanya'nın en büyük kredi kuruluşlarından biri.
58 ülkede yaklaşık 85 bin personel istihdam ediyor ve finansal istikrarı korumak amacıyla düzenleyicilerin yakından takip ettiği 30 küresel sistemik öneme sahip bankadan biri.
JPMorgan Chase & Co. ve Citigroup Inc. gibi Deutsche Bank da hane halklarına ve işletmelere kredi veriyor, şirket birleşmeleri konusunda danışmanlık yapıyor ve büyük yatırımcılar için menkul kıymet alım satımına kadar birçok konuya rehberlik hizmetleri sunuyor.
Yatırımcılar bankalar konusunda neden bu kadar endişeli?
ABD'de Silicon Valley Bank, Silvergate Capital Corp. ve Signature Bank'ın ani iflası ve İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmelerin ardından yatırımcılar bankacılık sektörünün konusunda tedirgin.
Sektördeki 'patlamalar', internet bankacılığı ve sosyal medya çağında bankaların ani güven kaybına karşı ne kadar savunmasız olduğunu ve bazı kreditörlerin de hızla yükselen faiz oranlarına karşı nasıl hazırlıksız olduklarını ortaya koyuyor.
Credit Suisse'in UBS tarafıdan satın alınması sonrası her ne kadar AB ve İngiltere'de yetkililer, İsviçre'deki durumla aralarına mesafe koymaya çalışsalar da analistler, bu durumun muhtemelen Avrupa'daki bankaların fonlama maliyetlerini arttıracağı değerlendirmesinde bulunuyor.
Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden oluyor.
AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.
2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.
Deutsche Bank hisseleri neden düşüyor?
Wall Street Journal'a konuşan analistlere göre endişelerin bir kısmı yükselen kredi temerrüt takası fiyatları üzerinde yoğunlaşıyor.
Kredi risk primi veya kredi temerrüt takası olarak kullanılan CDS (Credit Default Swap) sigortalama işlemi olarak tanımlanıyor.
Herhangi bir ülke hazinesine ya da şirketine borç verirken o borcun geri ödenmemesi ihtimaline karşı alınan sigorta poliçesine CDS deniyor ve genellikle herhangi bir borsa düzenlemesine tabi olmayan piyasalarda işlem görüyor.
Deutsche Bank'taki yükseliş bir yönüyle bankacılık sistemine yönelik genel kaygının yanı sıra daha riskli Avrupalı banka borçlarındaki çalkantıyı da yansıtıyor.
Deutsche Bank gerçekten zor durumda mı?
WSJ'nin aktardığına göre Deutsche Bank, Credit Suisse'in yaşadığı sorunlardan uzak. Deutsche Bank, 2018'den bu yana İcra Kurulu Başkanı Christian Sewing tarafından yönetiliyor.
Banka geçen yıl 5,66 milyar euro kar ile 2007'den bu yana en yüksek karını açıkladı.
Karlılığın önemli bir ölçütü olan maddi özkaynak yüzde 9,4 ile tahminleri aştı. Banka ayrıca yüksek sermaye tamponlarına sahip.
Wall Street Journal'a konuşan Autonomous Research analistleri Stuart Graham ve Leona Li, "Çok açık olmak gerekirse, Deutsche Bank bir sonraki Credit Suisse olmayacak" ifadelerine yer verdi.
Başbakan Scholz: Endişelenmeye gerek yok
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Deutsche Bank’ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söyledi.
Scholz, AB liderlerinin yaptıkları toplantıda küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve Avrupa ülkelerindeki durumu ele aldıklarını belirtti.
Avrupa bankacılık sisteminin istikrarlı seyrettiğini vurgulayan Scholz, AB’de bankaların katı denetime tabi olduğunu ve güçlü sermaye kaynaklarına sahip olduğunu dile getirdi.
Bir gazetecinin Alman federal hükümetin acil bir durumda Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank’a kurtarma paketi sunup sunamayacağı sorusuna Scholz, "Hiçbir şey için endişelenmeye gerek yok," dedi.