Samanyolu Haber /Ekonomi / Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrek zararı: 832 milyon Euro /30 Ekim 2019 11:59

Deutsche Bank'tan üçüncü çeyrek zararı: 832 milyon Euro

Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrek zararı, yeniden yapılanma ve bazı birimlerde gelirlerin düşmesinin etkisiyle 832 milyon euro olarak gerçekleşti.

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Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, yeniden yapılandırma maliyetinin etkili olması ve tahvil biriminin gelirlerinin düşmesinin etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde 832 milyon euroluk zarar açıkladı.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 778 milyon euroluk beklentiye karşın 832 milyon euro zarar etti.

Temmuz-eylül dönemine ait zararda, yeniden yapılanma maliyeti ve tahvil biriminde gelirlerin yüzde 13’lük düşüşü etkili oldu.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde 229 milyon euro kar açıklayan Deutsche Bank'ın, 2019'un ilk çeyreğindeki net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 201 milyon euro olarak gerçekleşmişti. Fakat banka yılın ikinci çeyreğinde piyasalardaki yaklaşık 1,8 milyar euroluk beklentiye karşın 3,15 milyar euro zarar açıklamıştı.

Nisan-haziran döneminde ortaya çıkan zararda, 3,4 milyar euro tutarındaki yeniden yapılanma maliyeti etkili olmuştu.

Deutsche Bank Grubu'nun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 15 düşerek 5,3 milyar euro oldu.

Beklenti net gelirin 5,6 milyar euro olması yönündeydi. Banka, gelirdeki düşüşüne sebep olarak bankanın hisse senedi piyasasından çıkma kararını gösterdi.

1870’te kurulan Deutsche Bank, 8 Temmuz'da kapsamlı yeniden yapılandırmaya giderek 2022'ye kadar 18 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurmuştu.
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