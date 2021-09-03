Samanyolu Haber /Politika / Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması /03 Eylül 2021 21:42

Devlet Bahçeli'den yeni seçim barajı açıklaması

Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusunda yeni bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik katacak." ifadelerini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır'' dedi.

Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ye yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"YÜZDE 7 SEÇİM BARAJI, İLK ÖNCE BU ÇARKI KURANLARI ÖĞÜTECEK"

- Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7’ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM’ye yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır.

- Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu çarkı ilk önce bu çarkı kuranları öğütecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı’nın vatan, millet ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve sözde yazar-çizer takımı tahlil edemeyecek, bunu test etmeye deneyim ve donanımları yetmeyecektir.
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