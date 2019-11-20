Samanyolu Haber /Gündem / Dipsiz Göl soruşturmasında 3 kişi açığa alındı /20 Kasım 2019 23:46

Dipsiz Göl soruşturmasında 3 kişi açığa alındı

Gümüşhane'deki binlerce yıllık gölün yok edilmesiyle ilgili sürdürülen soruşturmada 2'si müdür ve biri de memur olmak üzere 3 kişi açığa alındı.

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Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası’nda Buzul Çağı’ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl’de define kazısına izin veren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü personeli Yunus Ağa, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası’ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl, ’define’ söylentisi üzerine yapılan kazı ile yok oldu. Kamuoyunda büyük tepkiye yol açan konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında müfettişler çalışma başlattı. Soruşturmada define kazısı için olumlu görüş bildiren Gümüşhane Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile Trabzon Müze Müdürlüğü görevlisi Yunus Ağa açığa alındı.

Bakanlık ve Valilik müfettişlerinin kazı izni veren görevlilerin ifadelerini alacağı, ihmali görülen görevliler hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
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