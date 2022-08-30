Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kritik' Irak açıklaması /30 Ağustos 2022 21:01

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'kritik' Irak açıklaması

Irak'ta yaşanan yönetim boşluğu ve sonrasında başlayan sokak olaylarıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı cephesinden de bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi üzerinden de paylaşılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bağdat’ta güvenlik durumunun bozulmaya başlaması göz önünde bulundurularak, vatandaşlarımızın zorunlu hâller dışında anılan şehire seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye olunmaktadır.

Hâlihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise, Bağdat’ta kitlesel gösterilerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları, Bakanlığımızca ve Bağdat Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ilave uyarı ve duyuruları takip etmeleri ve kişisel güvenlikleri bakımından müteyakkız olmaları faydalı olacaktır.

Vatandaşlarımızın Konsolosluk Çağrı Merkezimize (+90 312 292 29 29) ilave olarak T.C. Bağdat Büyükelçiliğine +964 790 190 94 06 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden doğrudan ulaşmaları mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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