Hollanda yönetiminden Rusya ile ilgili yeni karar

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, ülkesinin, Rus turistler için uygulanacak olası bir vize yasağı kararını desteklediğini bildirdi.Wopke Hoekstra, "Bir yandan Rusya ile vatandaşları arasında bir fark meydana getirmek istiyoruz. Bir yandan da buraya gelenlerin büyük çoğunluğunun Kremlin ile bağlantısı olan zengin Ruslar olduğunu da görüyoruz" dedi.Hoekstra, Prag'da meslektaşlarıyla yaptığı görüşmede vize yasağına ilişkin tek bir karara varmanın mümkün olacağını umduğunu dile getirdi.Hoekstra, Rus turistlere vize yasağı konusunda çok net ve açık olan ülkelerin olduğunu, aynı zamanda bazı ülkelerin tereddüt ettiğini söyledi.