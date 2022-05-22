Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden ABD'deki Türk vatandaşlarına uyarı /22 Mayıs 2022 20:35

Dışişleri'nden ABD'deki Türk vatandaşlarına uyarı

ABD cephesinin Cumartesi günü İstanbul Maltepe'de düzenlenen CHP mitingi öncesinde İstanbul'daki ABD vatandaşlarına söz konusu mitingle ilgili dikaktli olmaları yönündeki çağrının bir benzeri de Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'deki Türk vatandaşları için yapıldı.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamadaki ifadeler şu şekilde:

ABD’de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir.

ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektro şok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir.

Bu hususlar ışığında, vatandaşlarımızın yapmasında fayda görülen hususlar aşağıda sıralanmaktadır:

-Kalabalıklardan kaçınmaları,

-Sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları,

-Protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları,

-Yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri,

-Olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmeleri.
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