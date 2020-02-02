Samanyolu Haber /Spor / Djokovic Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu /02 Şubat 2020 16:29

Djokovic Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem'i yenerek şampiyonluğuna ulaştı.Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta erkekler finali bugün oynandı.

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Dominic Thiem karşılaştı.İlk seti 6-4 Djokovic kazandı.İkinci sette üstünlüğü ele alan Thiem de aynı skora ulaştı; 6-4…Thiem, üçüncü sette büyük üstünlük kurdu: 6-2.

Dördüncü sette yeniden hakimiyet kuran Djokovic 6-3 kazandı.Final seti ise hayli çekişmeli geçti. Beşinci seti 6-4 kazanan Djokovic, Avustralya Açık’ta bir kez daha şampiyonluğa uzandı.

Djokovic, 8 şampiyonlukla Avustralya Açık’ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi durumunda.
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