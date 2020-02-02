Djokovic Avustralya Açık'ta 8. kez şampiyon oldu

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Dominic Thiem karşılaştı.İlk seti 6-4 Djokovic kazandı.İkinci sette üstünlüğü ele alan Thiem de aynı skora ulaştı; 6-4…Thiem, üçüncü sette büyük üstünlük kurdu: 6-2.







Dördüncü sette yeniden hakimiyet kuran Djokovic 6-3 kazandı.Final seti ise hayli çekişmeli geçti. Beşinci seti 6-4 kazanan Djokovic, Avustralya Açık’ta bir kez daha şampiyonluğa uzandı.





Djokovic, 8 şampiyonlukla Avustralya Açık’ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi durumunda.