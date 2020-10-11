Doku’nun ailesine ‘konuşmayın’ uyarısı

281 gündür kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ise herhangi bir gelişme yok.







Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, basına konuşmamaları konusunda uyarıldıklarını açıkladı.





Abla Aygül Doku, Tunceli Vali Yardımcılığı görevinden alındıktan sonra Tunceli Kızılay Şube Başkanlığı’na getirilen Ferhat Haneden Güven ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Özdemir Aktaş tarafından baskıya maruz kaldıklarını söyledi.





Abla Doku "Bu kişiler neden gelip bize 'Gülistan, Twitter’da sorulmasın' diyor? Ya da bu İş- Kur Müdürü Özdemir Aktaş, kim ki bizi yönlendiriyor? Bizi bastırıyor, bizi sindiriyor? Ya bu iki insanın Gülistan’la ilgisi var ya da acaba bunlar Gülistan’a tecavüz mü etti diye düşünüyorum. Neden Gülistan’ın sesinin çıkmasından bu kadar rahatsızlar, neden bize baskı uyguluyorlardı?” diye sordu.





Twitter’dan açıklamalarda bulunan abla Doku, “Bu iki isim 'bizi Tuncay Vali gönderdi. Tuncay Vali, aileyi bastırın, sesini çıkarmasın, Twitter’da Gülistan sorulmasın, aile halk ve basınla görüşmesin’ diyorlar. Bana bunları söylediklerine dair elimde ses kaydı ve şahitlerim var. Ya bunlar da suçlu, yok eğer suçlu değillerse, beni neden sosyal medyadan engellediler? Neden korkuyorsunuz, neyi örtbas etmeye çalışıyorsunuz?” dedi.





Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in açıklama yapması gerektiğini belirten Doku, şunları söyledi:





“Tuncay Vali neden o iki ismi gönderdi? İçinizden birinin şeffaf bir şekilde halkı ve aileyi bilgilendirmesi gerekiyor. Birileri bu olayı farklı yerlere çekmeye çalışıyor. Ya Vali onları göndermedi, bu da demek oluyor ki olayla ilgileri var. Eğer Vali gönderdi ise bir açıklama yapmalı.”