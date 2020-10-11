Samanyolu Haber /Gündem / Babacan'dan AKP ve MHP'ye tepki /11 Ekim 2020 20:17

Babacan'dan AKP ve MHP'ye tepki

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, AKP iktidarını eleştirdi ve ülkede yeni bir Kürt sorunu oluşturulduğunu söyledi.Partisinin Batman İl Kongresi'nde konuşan Babacan, AKP'ye ve küçük ortağı MHP'ye 'ülkede yeniden Kürt sorunu oluşturma' eleştirisi yöneltti.

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Babacan, "Bu yönetim ve küçük ortakları maalesef yeniden bir Kürt sorunu oluşturuyor. Dile dönük baskılar yavaş yavaş geri geliyor. Devletin görevi Kürtçeyi, Lazcayı Zazacayı engellemek olamaz” ifadelerini kullandı. 

HDP'nin seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına da tepki gösteren Babacan şunları söyledi:

"Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin" diye seslendi. Babacan, "İktidar partisi ve peşlerine takıldıkları küçük ortaklar bu ülkeyi yanlış yerlere sürüklüyor, barışı birliği beraberliği bozuyorlar belli kesimleri uzaklaştırarak, bir başka kesimin oylarıyla ayakta kalmaya çalışıyor."

Türkiye'nin başarılı olduğu tek bir alanın kalmadığını kaydeden Babacan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da, "Döviz kurunu önemsemiyorum" sözleri nedeniyle eleştirdi. 

"Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası’nın tam 120 milyar dolarını kibrit çalıp yakarcasına tükettiler ve hiçbir işe yaramadı" ifadelerini kullanan Babacan, iş insanı ve insan hakları savuncusu Osman Kavala'nın cezaevinde tutuklu bulunmasına da tepki gösterdi.

Babacan şunları söyledi:

"Ekonomi ile ilgili verilerde gerçekler açıklanmıyor. Esnafa soruyorum aldığın mal geçen sene ne kadardı şimdi ne kadar diyorum. Yüzde otuz kırk elli. Devlet kaç diyor buna, yüzde 10. Öyle yüzde 10- 11 artan hiçbir şey yok bu ülkede. Toplam milli gelirin enflasyonun gerçeği yansıtmadığını biliyorduk ama bu sağlık. Dürüst bir yönetim bunu yapamaz. Anayasa Mahkemesi üyelerine bile tehditler savuruluyor. Osman Kavala için bir dosya daha yetiştirdiler, tam bir hukuk garabeti. Yargımızın nasıl siyasi yöneticilerin amacına hizmet eder hale geldiğinin acı bir örneği."
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