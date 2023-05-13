Dolar kuru, serbest piyasada 22 liranın üzerine çıktı

Perşembe günü Kapalıçarşı'da 21 TL seviyesini aşan dolar kuru, cuma günü de 22 TL'nin üzerine çıkarak 22,34 seviyesine kadar yükseldi.



Kapalıçarşı'da Euro/TL kuru 24,20'yi, İngiliz Sterlini ise 27,70 TL'yi cuma günü geçti.



Dolar kuru, Türkiye'nin en büyük özel bankalarının hepsinde 23 TL seviyesini aşarken bir özel bankada 24 TL'nin de üzerinde bulunuyor.



Resmi dolar/TL kuru ise uzun süredir sürdürdüğü yatay seyre devam ederek cuma gününü 19,57 seviyesinde tamamlamıştı.

Neden yükseliyor?



Dolar kurunda haftanın son iki işlem gününde yaşanan hızlı artışta pazar günü yapılacak seçimlerden önce artan dolar talebinin yanı sıra Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota'nın paylaşımına göre Merkez Bankası'nın, bankalara kur korumalı mevduat dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında döviz satışını "sözlü" talimat ile yasaklamasının rol oynadığı belirtiliyor.



Rota, perşembe günü yaptığı Twitter paylaşımında şunları belirtmişti:



"Bankalara bir TCMB Başkan Yardımcısı'nın "sözlü" talimatı ile Perşembe ve Cuma günü KKM dönüşleri ve bireysel müşteriler dışında kimseye döviz satmamaları söylendi. Bugün firmalar hiçbir şekilde döviz satın alamıyorlar.



Bu nedenle bugün ve yarın ithalat ödemesi olan firmalar bu ödemelerini yapamaz hale düşüyorlar. Ülkemizi böylesi itibarsız duruma düşürenlerin sorumluluğunun mutlaka kayda geçirilmesi gerekiyor.



Ekonomi yönetimi ve bürokratları yanlış politikalar nedeniyle ortaya çıkan ödemeler dengesi krizini seçim sonrasına ertelemek için artık günü birlik yasaklardan medet umar haldeler.



Tek amaçları da seçime kadar iktidar partisine destek vermek. Bu uğurda enflasyonun vatandaşları ezmesi, rezervlerimizin erimesi, gelir ve servet dağılımının daha da bozulması onlar için önemli değil.



Muhtemeldir ki 15 Mayıs sabahı iktidar partisi seçimi kaybedince kurların nereye gideceği, ödemeler dengesinin nasıl sağlanacağı da umurlarında olmayacak.



Bağlılıkları ve uygulamaları ülkemiz yerine bir siyasi partiye olan bürokratlara hukuk içerisinde yaptıklarının hesabını soracağız."