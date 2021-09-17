Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar yine koptu... /17 Eylül 2021 10:20

Dolar yine koptu...

Dolar küresel piyasalarda güçlenirken Türkiye'de de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

SHABER3.COM

Çin, İngiltere ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde perakende satışlarda yavaşlamanın görülmesine karşın ABD’de artış olmasıyla ABD Dolar Endeksi, dün ayın en yüksek seviyesine çıktı ve dolar küresel piyasalarda güçlendi. Hem majör hem de gelişen ülke paralarının dolar karşısında değer kaybetmesiyle kurda da hareketlilik oldu. USD/TRY bugün 8,59'u aşarak 20 Ağustos sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda önem derecesi yüksek veri açıklaması bulunmuyor, fakat doların bugün de pozitif görünümü koruması bekleniyor.


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