Dolar yine koptu...

Çin, İngiltere ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde perakende satışlarda yavaşlamanın görülmesine karşın ABD’de artış olmasıyla ABD Dolar Endeksi, dün ayın en yüksek seviyesine çıktı ve dolar küresel piyasalarda güçlendi. Hem majör hem de gelişen ülke paralarının dolar karşısında değer kaybetmesiyle kurda da hareketlilik oldu. USD/TRY bugün 8,59'u aşarak 20 Ağustos sonrası en yüksek seviyeyi gördü.





Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda önem derecesi yüksek veri açıklaması bulunmuyor, fakat doların bugün de pozitif görünümü koruması bekleniyor.







