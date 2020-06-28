Donald Trump o iddiaları yalanladı

Avrupa’da suikast girişimleriyle bağlantılı bir Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan’daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiğine’ dair Washington’ın elinde istihbarat olduğunu iddia eden New York Times gazetesine hem Rusya’dan hem ABD Başkanı Donald Trump’tan tepki geldi. Moskova ‘Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu’ iddiasını yalanlarken, Trump da Twitter’dan tepki gösterdi.







Sputnik’in aktardığına göre “Kimse Rusya’da Trump yönetiminden daha sert olmadı. Yolsuz Joe Biden ile Barack Obama döneminde Rusya bayram ediyor, Ukrayna’nın önemli kısmını ele geçiriyordu” ifadelerini kullanan ABD Başkanı, Biden’ın Ukrayna’da yolsuzluğa karıştığı öne sürülen oğluna atıfla “Hunter nerede” diye sordu. İddiayı NYT’nin ‘sahte haberle kiralık katillik’ yapmasına benzeten Trump, daha evvel de Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki yayınlarının ‘başarısız bir komplo’ olarak kaldığını belirtti.





NYT’nin iddiasında istihbaratla ilgili mart ayında ABD Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bilgilendirildiğinin öne sürülmesine yanıt veren Trump, “Kaynak kim” diye sordu.







‘Kimsenin kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’u Ruslar tarafından Afganistan’daki ABD askerlerine yönelik sözde saldırılar hakkında bilgilendirmediğini’ söyleyen Trump, ‘sözde saldırıların Yalan Haber New York Times tarafından anonim kaynağa dayandırıldığına’ ancak böyle bir şey olduğunun ‘herkes tarafından yalanlandığına’ dikkat çekti.





NYT, ‘ABD’li yetkililerin, Rusya’nın ABD askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiğini, bu istihbaratın mart ayında Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile paylaşıldığını, yönetimin diplomatik notayla durumun Moskova’ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğünü’ iddia etmişti.

