DSÖ Başkanından Covid için acil eylem çağrısı

İlk olarak 2019’un sonlarında Çin’de ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili DSÖ başkanı yeni uyarılarda bulundu.







DSÖ, Covid sonrası iyileşen insanların yüzde 10 ila yüzde 20’sinin yorgunluk, nefes darlığı ve bilişsel işlev bozukluğu gibi orta ve uzun vadeli semptomlarla baş başa kaldığını tahmin ediyor. DSÖ’ye göre; kadınların bu durumlardan muzdarip olma olasılığı daha yüksek.





Başkan Tedros da uzun süreli Covid’e dikkat çekerek, hastalığın insanların hayatlarını altüst ettiğini ve birçoğunun destek veya rehberlik için beklemede olduğunu söyledi:





ARAŞTIRMALAR ARTMALI

“Pek çok can kurtaran aracın kullanıma sunulmasıyla pandemi, önemli ölçüde değişmiş olsa da ve tünelin sonunda ışık görülse de uzun süreli Covid'in tüm ülkeler üzerindeki etkisi çok ciddi, bu yüzden acil ve sürekli bir eylem gerektiriyor. Ülkeler, nüfuslarının acılarını en aza indirgemek ve sağlık sistemlerini ve iş gücünü korumak istiyorlarsa, şimdi hem duruma ilişkin araştırmaları hem de etkilenenlerin bakıma erişimini ciddi şekilde hızlandırmalı.”





DSÖ başkanı uzun Covid ile mücadele için planlarını ise şu şekilde açıkladı:

“Bu plan şunları kapsamalı: Ciddi hastalık riski yüksek hastalara antivirallere anında erişim sağlamak, araştırmaya yatırım yapmak ve hastaları daha etkili bir şekilde önlemek, tespit etmek ve tedavi etmek için yeni araç ve bilgileri paylaşmak. Aynı zamanda hastaların beden ve ruh sağlığına destek olmak. Bu da çalışamayacak durumda olanlara maddi destek sağlamak anlamına da geliyor.”





Tedros, uzun süreli Covid’in çok sayıda insanın dolu dolu yaşamasını engellediğine dair artan kanıtlar olduğunu söyledi.







