Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ’den maymun çiçeği için 'acil durum' açıklaması /26 Haziran 2022 13:30

DSÖ’den maymun çiçeği için 'acil durum' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu anda ‘küresel bir halk sağlığı acil durumu’ oluşturmadığını, ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için ‘yoğun müdahale çabalarına’ ihtiyaç olduğunu belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un, maymun çiçeği salgınıyla ilgili olarak IHR Acil Durum Komitesi tarafından sunulan tavsiyeyle aynı fikirde olduğu ve şu anda olayın en üst seviye küresel alarm olan ‘Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu’nu (PHEIC) oluşturmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Komitenin oybirliğiyle olayın ‘acil niteliğini’ ve salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmenin ‘yoğun müdahale çabaları’ gerektirdiğini kabul ettiği belirtildi ve “Komite, birkaç hafta sonra, mevcut bilinmeyenler hakkında daha fazla bilgi elde edildiğinde, tavsiyelerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilecek önemli değişikliklerin olup olmadığını belirlemek için olayın yakından izlenmesini ve gözden geçirilmesini tavsiye etti” ifadelerine yer verildi.

Ghebreyesus'da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Acil Durum Komitesi’nin mevcut salgının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişelerini paylaştığını belirterek, “Genel olarak, raporda bana şu anda olayın DSÖ'nün yayınlayabileceği en yüksek uyarı seviyesi olan Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil etmediğini söylediler” dedi. Ayrıca Ghebreyesus hastalığın yayılmasından derin endişe duyduğunu ve hem kendisinin hem de DSÖ'nün gelişen tehdidi çok yakından takip ettiğini söyledi.

Ghebreyesus “Mevcut salgını özellikle endişe verici yapan şey; yeni ülkelere ve bölgelere hızlı ve devam eden yayılma ve bağışıklığı baskılanmış insanlar, hamile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere savunmasız popülasyonlara daha fazla, sürekli bulaşma riskidir” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, Komitenin de işaret ettiği gibi maymun çiçeğinin bir dizi Afrika ülkesinde on yıllardır dolaşımda olduğunu ancak araştırma, dikkat verme ve finansman açısından ihmal edildiğini belirterek, “Bu, yalnızca maymun çiçeği için değil, düşük gelirli ülkelerdeki diğer ihmal edilen hastalıklar için de değişmeli, çünkü bir kez daha dünyaya sağlığın birbirine bağlı bir mesele olduğu hatırlatılıyor” dedi.

Dünyanın dört bir yanından Acil Durum Komitesine katılan bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına teşekkür eden Ghebreyesus, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.
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