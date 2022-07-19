DSÖ’den Türkiye’nin de olduğu bölgeye uyarı geldi

Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını hızla yayılmaya devam ediyor… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü adına kurumun Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri Kluge bugün bir açıklama yaptı.







Kluge, Covid-19 test sayısının ve takip sistemlerinin azaltılmasına rağmen Covid-19 vakalarının hızla artmaya devam ettiğini söyledi. Aralarında Türkiye, İsrail, Kazakistan, Almanya, Fransa ve Bosna Hersek gibi ülkelerin de olduğu Kluge, sonbahar ve kış aylarında Covid-19 salgınının zorlayıcı bir hale gelebileceğini söyledi.





Covid-19’a bağlı ölüm ve ağır hastalıkları engellemek için kontrollerin ve testlerin yapılması gerektiğini dile getiren Kluge, “Geçen yıl bu zamanlarda açıklama yaparken Delta varyantının yayılmaya başladığını söylemiş ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini duyurmuştum. Bu yaz da benzer bir durum var, şu an Omicron’un alt varyantları BA.2 ve BA.5 yayılmış ve baskın virüs olmuş durumda” dedi.





Kluge, hastaneye yatışta ciddi bir artış olduğunu ve okulların açılıp, yaz döneminin bitmesiyle kapalı alanlarda bulunulmaya başlanmasıyla birlikte vakaların artacağını söyledi. Kluge, özellikle sağlık çalışanları üzerinde ciddi bir baskı oluşabileceğini vurguladı. Kluge, “Son 6 haftada bölgede avka sayıları üç kat arttı ve sadece geçen hafta yeni vaka sayıları 3 milyona yaklaştı. Bu sayı bütün dünyadaki vakaların yarısı anlamına geliyor. Hastaneye yatış oranı da iki kat arttı. Avrupa’da her yıl Covid-19’dan 3 bine yakın insan ölüyor” ifadesini kullandı.





Avrupa bölgesindeki ülkelerin önlemlerini alması gerektiğini söyleyen Kluge, 5 maddeli çözüm planını da açıkladı. Kluge ülkelerin uyması gereken 5 adımlık stratejisini de tek tek anlattı.





DSÖ’nün önerdiği 5 maddeli eylem planı şu şekilde:





– Toplumun genelinde aşılanma oranını artırmak.



– Bağışıklık sistemi zayıf olanlara ve risk gruplarına ikinci hatırlatma dozunu yapmak.

– Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske kullanımını özendirmek.

– Okul, ofis, toplu taşıma gibi kapalı ve kalabalık kamusal alanlarda havalandırmayı iyileştirmek.

– Risk altındakiler için tedavi protokollerini uygulamak.





“BEN DE HASTALANDIM, ÇOK ZOR GEÇTİ”

Kluge ayrıca, test ve takip sistemlerinin de güçlü ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini dile getirdi.





Kluge, iki hafta önc Covid-19’a yakalandığını söyleyerek, “Virüs ilk kez bulaştı ve beni yere serdi. Çok zor 3 gün geçirdim, yüksek ateş, terleme, nefes darlığı yaşadım. Eğer tam aşılı olmasaydım çok daha zor geçerdi muhtemelen” dedi.