Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi /21 Şubat 2024 19:18

DSÖ: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık ve insani durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının son 3 günde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine yönelik acil durum operasyonları gerçekleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.

"29 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ"
Ghebreyesus, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı" dedi.

Gazze'de artık ateşkese ihtiyacın olduğuna işaret eden Ghebreyesus, buraya sınırsız insani yardım ulaştırılmasının da önemine dikkati çekti.

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