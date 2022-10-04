DUMA dört bölgenin Rusya’ya bağlanmasını onayladı

Samanyoluhaber.com -Moskova







Haber Analiz



Devlet Duma sözcüsü Vyacheslav Volodin, kararın oybirliğiyle alındığını söyledi. Toplantıya 450 milletvekilinden 411'i katıldı. Bu onaylama ile birlikte dört bölgenin topraklarında kalıcı olarak ikamet eden kişilere "sağlanan tüm haklarla birlikte" Rus vatandaşlığına geçme hakkı da verecek.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma’nın değerlendirmesine sunmuştu.

Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.





Sınırların belirlenmesi ve kanuni düzenlemeler





Referandumlar sonrası Rusya’ya katılımı kesinleşen dört yeni bölgenin idari sınırları da belirlendi.





Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’nin yanı sıra Herson ve Zaporojye bölgeleri 3 Ekim Pazartesi Devlet Duması tarafından kabul edilen yasalarla Rusya Federasyonu’na katılımı kabul edildi.

Duma’da kabul edilen resmi belgelere göre, Donetsk, Lugansk ve Zaporojye bölgesi, mevcut idari sınırları içinde Rusya'nın bir parçası olarak kabul edildi. Herson bölgesi ise referandumun yapıldığı Nikolayev bölgesinin iki ilçesinin de katılımıyla genişletilerek kabul edilmiş oldu.





Ayrıca Devlet Duması, Rusya'ya yeni bölgelerin dahil olmasıyla ilgili yasaları ve bu bölgelerin entegrasyonuyla alakalı bir dizi tasarıyı da kabul etti.





1 Ocak 2026'ya kadar geçiş dönemi uygulanacak





Duma’da kabul edilen yasalara göre, bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, talepte bulunmaları ve Rusya Federasyonu vatandaşı olmak için yemin etmeleri durumunda vatandaş olacaklar.





Ayrıca bu 4 bölgede yaşayan vatandaşların:eğitim belgeleri;iş deneyimi;emekli maaşı, sosyal ve tıbbi yardım alma hakkı; Ve mülkiyet ilişkileri alanında da garantileri sağlanıyor.

Gayrimenkul düzenlenmesi, arazi ilişkileri, kadastro faaliyetleri alanındaki ilişkiler ve arazi yönetimi alanında mevcut haklar korunacak, 1 Ocak 2026’ya kadar bu bölgelerde ve Ukrayna'da düzenlenen belgelere göre gayrimenkul haklarının Rusya devlet kaydına geçirmek mümkün olacak.





Grivna kullanımı ise 31 Aralık 2022'ye kadar mümkün





Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde, 31 Aralık 2022'ye kadar Ukrayna para birimi Grivna’nın kullanmasına izin verilecek. Ancak bu bölgelerin Resmi para birimi gün itibariyle ruble olarak kabul edildi.





Bu dört bölgede faaliyet gösteren bölgesel silahlı kuvvetler yapılanması ve mensupları, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesi de önerildi.





Zaporojye Nükleer Enerji Santrali bölgesi ile ilgili olarak güvenliğin sağlanması ve normal işleyişte çalışması için gerekli düzenlemelerin yapılması da yine Duma’da kabul edilen yasa düzenlemesinde yer alıyor.